Žolíka k ETS2 má v ruce Babiš. Když systém nezavede, ztratíme miliardy a hrozí pokuty, říká Nerudová
- Evropský parlament je před hlasováním o změně pravidel pro emisní povolenky zahrnující domácnosti i dopravu, takzvané ETS2.
- Návrh obsahuje dočasné úlevy právě pro domácnosti. Systém by zavedl i sociálně-klimatický fond, který pomůže nejchudším domácnostem.
- Podmínkou ale je implementace systému do českého práva, což vláda Andreje Babiše odmítla na svém prvním zasedání.
ETS2 se v Česku stal symbolem obav z dražšího života. Debata se vede hlavně o tom, zda lidem zdraží vytápění a provoz aut, nebo zda se ještě podaří systém upravit tak, aby byl pro domácnosti snesitelnější.
Právě o to se teď podle europoslankyně Danuše Nerudové snaží Evropský parlament a Nerudová se stala hlavní vyjednavačkou změn. V rozhovoru pro e15 řekla, že její návrh má otevřít cestu k dočasnému vyjmutí budov určených k bydlení z ETS2 a ke snížení hranice, od níž začne Evropská komise při růstu ceny povolenek zasahovat. „Pokud bude můj návrh přijat a projde trialogy, zaváže Evropskou komisi, aby přišla s vyjmutím budov určených k bydlení ze systému ETS2 po omezenou dobu,“ uvedla.
Nerudová zároveň připustila, že hranice 45 eur není klasický pevný cenový strop, ale úroveň, od které by se na trh začaly uvolňovat další povolenky. Smyslem je podle ní tlačit na to, aby cena nad tuto hranici nevystoupala. Tvrdí, že právě tyto pojistky mají domácnostem ušetřit tisíce korun ročně.
Nejostřeji se vymezila vůči české vládě. Podle ní usnesení kabinetu Andreje Babiše, že Česko ETS2 nezavede, samo poskytuje Evropské komisi důkaz o neimplementaci evropského práva. Varuje proto před řízením o porušení povinností i před možnými pokutami.
Současně tvrdí, že bez implementace nebude mít Česko přístup k Sociálně-klimatickému fondu, v němž je podle ní pro Českou republiku 52 miliard korun. Tyto peníze mají sloužit domácnostem na zateplení, změnu vytápění nebo další opatření.
Podle Nerudové už dnes není ve hře úplné zastavení ETS2. Tvrdí, že v Evropské unii pro takový krok není dostatečná podpora a že realistická debata se vede jen o tom, jak silně se ještě podaří zmírnit dopady systému na domácnosti. „To je maximum možného, co v tuto chvíli šlo udělat,“ říká. Teď je podle ní na české vládě, zda se pokusí tuto pozici dotáhnout v dalších evropských jednáních.
Co nyní návrh konkrétně čeká? Jaká opatření mají zmírnit dopad na domácnosti? Podívejte se na video v úvodu článku.