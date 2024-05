Jak ochránit půdu i rozvoj obcí. Potřebujeme výjimku pro úrodné oblasti

Konec hypermarketům a skladům na nejúrodnější půdě. Je to na první pohled bohulibý návrh Ministerstva životního prostředí v novele zákona, o němž mají v pátek hlasovat poslanci ve třetím čtení. Vedle toho ale zaznívají hlasy z řad obcí i podnikatelů, které varují, že by zákon znemožnil rozvoj v úrodných částech země a zároveň by vedl k růstu cen pozemků. Mezi pozměňovacími návrhy proto přibyl další, který je zdravým kompromisem.