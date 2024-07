Kolik gramotností máš, tolikrát jsi člověk

U mět číst, psát a počítat. Klasická gramotnost je něco, co se ve vyspělém světě přestalo měřit, protože číslo je technicky tak blízké stu procent, že nedává smysl uvádět nic jiného než 99,9 procenta. Nebylo to tak úplně vždycky, ještě když se narodila babička mé babičky, tedy žena, o které si často povídám se svou babičkou, protože ji znala, uměl číst, psát a počítat na světě jen každý šestý. Dnes to umí devět lidí z deseti, a to přes to, že se během té doby populace světa skoro zesedminásobila.

A bude to lepší a lepší, pokud nás samozřejmě nepostihne nějaká katastrofa. Gramotnost se zlepšuje a zlepšovat se bude. A všechny špatné zprávy o tom, jak jsme tu a tam méně gramotní, je potřeba brát s rezervou, protože dlouhodobý trend je neúprosný. Nicméně něco na tom strachu být může, protože není gramotnost jako gramotnost. Gramotností je dnes celá řada.

Není to jen o finanční gramotnosti, která je možná nejvíce skloňovaná. Víme, že nám chybí, ale také že se situace zlepšuje. Tušíme, že bychom se ji měli učit už na škole, ale moc nevíme, jak to udělat. Dnes se také hovoří o podmnožině finanční gramotnosti v podobě investiční gramotnosti. Přeci jen sjednat si hypotéku je jedna věc, ale dobře zainvestovat úspory je úplně jiná disciplína.

Svět se ale netočí jen kolem peněz. Na základní škole jsme tomu říkali čtení s porozuměním, ale mohli bychom tomu dobře říkat i čtenářská gramotnost. Žijeme v době plné informací, ale dát z nich dohromady něco smysluplného není samozřejmost.

Sestrou či dcerou čtenářské gramotnosti je mediální gramotnost, která se dnes už propsala i do osnov nejen na středních školách. Poznat dezinformace je nakonec v době umělé inteligence důležitější a složitější než kdy jindy. Mluví se také čím dál víc o právní gramotnosti. Právníci rádi říkají, že člověk se právo začne učit až ve chvíli, kdy se mu něco přihodí.

To už je pět gramotností vedle té jedné základní. A zdaleka to není konec. Co třeba ekologická gramotnost? Většina z nás neumí pořádně ani třídit, natož abychom rozuměli mikroplastům, kompostování či udržitelné módě.

V oblasti falešných investic na internetu se v rekordním množství setkáváme s tím, že problémem obětí, které byly okradeny, není ani tak nedostatek finanční či investiční gramotnosti, jako mezery v digitální či obecně počítačové gramotnosti. Kdyby na ně zazvonil náhodný člověk z ulice a mezi dveřmi jim nabízel investici, pravděpodobně by se nestačil ani představit. Ale na internetu si bez větších obtíží nainstalují vzdálený přístup do počítače a útočníkovi sdělí kódy, které jim přijdou na mobilní telefon. Uvěří, že jim uprostřed noci volá skutečná policie, a jdou své úspory naházet do automatu na bitcoiny, jak je domnělá policie instruuje. A z drtivé většiny jsou to starší lidé, u kterých životní zkušenosti posílily finanční gramotnost, ale ta počítačová chybí.

Osm nových gramotností a jedna tradiční, celkem jich už máme devět. Jaká by mohla být desátá, aby se jejich počet hezky zakulatil? Se stárnoucí populací a zvyšujícími se tlaky na veřejné rozpočty je naprosto nezbytné, abychom nabývali zdravotní gramotnosti. Schopnost pečovat o své zdraví a efektivně řešit vzniklé potíže, je klíčová k tomu, aby nám zdravotnictví jednou neudusilo veřejné finance.

Desaterem to ale nekončí. Gramotností je dnes tolik, že možná i platí, že kolik jich ovládáme, tolikrát jsme člověkem.