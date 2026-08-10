Konec poplatků za překlep i rozdělování rodin. EU mění práva cestujících
- EU rozšiřuje ochranu cestujících v letecké dopravě.
- Novinky se týkají zavazadel, míst pro rodiny, vracení peněz i změn jména.
- Další změny mají zjednodušit i cesty kombinující více dopravců.
Zpožděný spoj, kufr, který nedorazil na pás včas, nejistota, jestli aerolinka vrátí peníze, nebo jen poukázku na příště – léto je čas, kdy si podobné situace prožije řada z nás. Málo si však uvědomujeme, jak nám v těchto chvílích EU kryje záda.
Evropská unie je totiž jediným regionem na světě, kde jsou cestující chránění tak komplexním souborem práv bez ohledu na to, jestli létají, jedou vlakem, autobusem nebo lodí. Cestování bude však ještě o něco snazší, protože Rada EU složená z ministrů členských států dala v červenci definitivní zelenou největší aktualizaci práv leteckých cestujících za více než dvacet let.
Titulky článků o dění v Unii většinou popisují aktuální vývoj v obraně, bezpečnosti nebo v ekonomice. Stranou zájmu institucí ale nezůstávají ani témata, která mohou pro svou každodennost působit banálně. V době dovolených je dobré si připomenout, co je nového v ochraně cestujících.
Posílení v letecké dopravě
Ta se aktuálně posílila v letecké dopravě. Základ zůstává stejný – při zpoždění nad tři hodiny mají cestující nárok na odškodnění až 600 eur podle délky letu. K tomu ale přibývá několik praktických vylepšení. Aerolinky nově nemohou odmítnout cestujícího na zpáteční cestě jen proto, že nevyužil let na cestě tam, což dosud připravovalo lidi o zaplacené letenky.
Mění se také praxe týkající se zavazadel. Letenky včetně ceny palubního zavazadla budou tou první cenou, kterou při vyhledávání spojení uvidíte, čímž bude celý proces výběru tarifu pohodlnější a transparentnější. Zlepšuje se také vymáhání práv napříč všemi druhy dopravy: zprostředkovatelé, přes které si lidé kupují letenky nebo jízdenky, budou muset vrátit peníze cestujícímu do sedmi dní od obdržení náhrady od dopravce.
Další úpravy jsou podle mě dohnáním určitého lidského deficitu při cestování. Rodiny se ve snaze ušetřit musí v letadlech rozdělovat, což nyní končí. Nově budou mít rodiny s malými dětmi a osoby se zdravotním postižením nárok na to, aby doprovázející osoba seděla vedle nich bez toho, že by musela platit za výběr sedadla. Končí také v digitální době nesmyslné poplatky za úpravu překlepu ve jméně cestujícího.
Podobná ochrana platí i mimo letadla. Cestující ve vlaku mají už dnes nárok na náhradní dopravu nebo vrácení peněz při zpoždění nad hodinu, občerstvení a případně i ubytování, pokud zpoždění vyžaduje čekání přes noc. Obdobná pravidla, byť s jinými limity, platí i pro cestující v autobusech, autokarech a na lodích. I ty však čekají změny.
V květnu letošního roku Evropská komise navrhla balíček, jehož cílem je umožnit Evropanům koupit jednu jízdenku na jedné online platformě a mít plnou ochranu práv po celou dobu cesty, i když jde o více vlakových dopravců najednou. Dosud totiž platilo, že když cestující zmešká přípoj kvůli zpoždění jiného dopravce, jeho ochrana byla omezená, prostě proto, že šlo technicky o dvě různé jízdenky. Tento návrh nyní čeká na projednání v evropských institucích.
Ve vypjatých situacích je možná složité se v pravidlech zorientovat. Kromě toho, že všechny informace jsou na webu Vaše Evropa, mám pro vás tip. Stačí si před cestou stáhnout aplikaci Evropské komise s názvem Passenger Rights, která vám pomůže se zorientovat, poradí, na koho se obrátit a jak situaci řešit. Díky ní cestují vaše práva s vámi. Všem čtenářům přeji hezké léto a cestování bez starostí.
Monika Ladmanová je vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice.