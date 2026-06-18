Michl zvýšením sazeb překvapil. Důvody jsou ale vážnější, než se zdá
- Česká národní banka zvýšila sazby poprvé za čtyři roky.
- Guvernér Aleš Michl reaguje na sílící proinflační rizika.
- Jestřábí obrat ukazuje, že cenová stabilita dostala přednost před podporou růstu.
V posledních pár letech byla většina zasedání České národní banky nudná. Jejich výsledky šlo dopředu odhadnout na základě rétoriky centrálních bankéřů. Zvykli jsme si na to, že setkání bankovní rady jen zřídka přinášejí zásadní překvapení. I proto bylo dnešní zasedání ČNB výjimečné: až do poslední chvíle si jen málokdo troufl předpovědět, jak dopadne.
Zvýšení úroků o čtvrt procentního bodu na 3,75 procenta je poměrně překvapivým, ale správným krokem, který zamezí bujení inflačních tlaků. Jde o první „hike“ za poslední čtyři roky. A právě vzhledem k tomu, jak se národní banka chovala v druhé polovině roku 2022, kdy byla inflace dvouciferná a ČNB držela úroky beze změny, většina ekonomů a analytiků očekávala velkou neochotu je nyní zvedat.
Nicméně investoři na vyšší sazby sázeli a tento krok byl plně zaceněn. Tuzemská odborná veřejnost ale tržní sázky nevnímala jako ten nejrelevantnější faktor. Investoři totiž často věří, že ČNB bude kopírovat chování Evropské centrální banky a často jim chybí více vyvážený pohled na tuzemské politické nebo monetární reálie.
Jak má Česko drahé hypotéky ve srovnání s EU?
Má pravdu Andrej Babiš (ANO), když říká, že má Česko zbytečně drahé hypotéky a ČNB držením vyšších sazeb ničí lidem sny o vlastním bydlení? Nebo je opatrnost bankovní rady vedené Alešem Michlem na místě? Žebříček ukazuje, kde je v Evropské unii cesta k vlastnímu bydlení nejdražší.
Dojde k sérii zvyšování úroků?
Inflace za květen se drží na úrovni 2,1 procenta, tedy pouze těsně nad cílem národní banky. Z tohoto důvodu většina pozorovatelů předpokládala, že tentokrát zvolí možnost stabilních úroků a k případnému zvýšení přistoupí nejdříve v srpnu. V té době bude mít totiž banka k dispozici aktualizovanou prognózu. Zároveň se více vyjasní situace kolem Hormuzského průlivu. Nesmíme zapomínat ani na to, že se letní jednání uskuteční až 14 dní po zasedání Evropské centrální banky.
Frankfurtská instituce se před týdnem vydala s úroky nahoru, což trh předpokládal. Jelikož byl výsledek tohoto hlasování takřka hotová věc, tak obchodníky s dluhopisy zajímalo především to, jestli šéfka ECB Christine Lagardeová naznačí, že ke zvýšení dojde i v červenci. Trh nyní stále doufá, že krok Evropské centrální banky byl spíše obezřetnostní a nedojde k sérii zvyšování úroků. V tomto duchu analytici očekávali, že ČNB bude vyčkávat a sazby zvedne, až pokud by je ještě jednou zvýšila ECB.
Guvernér Michl prohlásil, že dnešní krok byl obezřetnostního rázu. Zvýšením sazeb pomůže ČNB zabránit dalšímu zrychlení inflace v budoucnu. Česká národní banka vnímá především proinflační rizika. K nim patří například deficitní hospodaření vlády, které může způsobit další nárůst cen. Hrozbou je rovněž dlouhodobě zvýšená inflace v sektoru služeb nebo tvorba nových úvěrů.
ČNB podle Michla udělá vše pro udržení cenové stability. Banka bude monitorovat situaci v Íránu a její dopady na tuzemskou inflaci. Guvernér vyzdvihl politickou nezávislost národní banky. Na případné naléhání premiéra ohledně snižování výpůjčních nákladů tak ČNB nebude reagovat.
Koho obelhal šéf Fedu?
Od den dříve, než padlo rozhodnutí Na Příkopech, naladil poměrně ostrou rétoriku nový šéf Fedu Kevin Warsh. Ten zkritizoval dosavadní působení americké centrální banky. Té se nedaří plnit inflační cíl již více než pět let a Warsh zdůraznil, že se to musí změnit. To jsou poměrně jestřábí slova – zvlášť od někoho, na koho trh s obavou nahlížel jako na Trumpova člověka, jehož mise ve Fedu bude spočívat v plnění přání šéfa Bílého domu, který jako většina developerů miluje nízké úroky.
Je otázkou, zda se Warsh snažil při svém úvodním zasedání obelhat trh a na nadcházejících shromážděních Fedu úroky sníží. Nebo naopak obelhal Trumpa tím, že vystupoval jako zastánce nižších sazeb, což byla jen záminka pro nominaci. Teprve budoucnost ukáže, která varianta je pravdivá.
Je teoreticky možné, že dnešní rozhodnutí ČNB zohlednilo i postoj Kevina Warshe. Každopádně jestřábí přístup ČNB je v tuto chvíli povzbudivou zprávou. Ukazuje, že guvernér bere mandát banky v oblasti cenové stability skutečně vážně.