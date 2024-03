Je to taková malá národní tragédie. Německé fotbalové mužstvo – čtyřnásobný mistr světa, trojnásobný mistr Evropy v mužské kategorii, dvojnásobný vítěz světový a osminásobný evropský v kategorii žen – převlékne dresy. Místo tradičního německého partnera, světově proslulé firmy Adidas, vybaví německé fotbalistky a fotbalisty americký konkurent Nike. Stane se tak sice až v roce 2027, kontrakt ale bude trvat dlouhých sedm let, proto už dnes vyvolává politickou, společenskou i byznysovou kritiku. Vždyť Adidas obléká německý fotbal sedmdesát let!

Německý ministr hospodářství Robert Habeck to vnímá jako ztrátu pocitu patriotismu, který by podle něj měl reflektovat také ekonomické souvislosti, na něž by se měli ohlížet i němečtí sportovci a kluby. Německý fotbalový svaz se ale dívá hlavně na peníze. Nike mu věnuje 100 milionů eur ročně (2,5 miliardy korun), tedy dvojnásobek sumy, kterou dával Adidas, a to je podstatnější než národní hrdost na významnou značku.

Národní hrdost vs. peníze

Fotbalisté peníze potřebují, protože výsledky mužské německé reprezentace v posledních letech nepřinesly svazové pokladně dost financí. Uvádí se, že to bylo „jen“ 27 milionů eur (něco přes půl miliardy korun), zatímco v letech 2010 až 2014, kdy byli Němci na MS třetí a v Brazílii pak MS vyhráli, to byl dvojnásobek. Fotbalový svaz investici Nike brání i z jiného důvodu: podle něj zamíří peníze amerického obra i do mládežnického a ženského fotbalu, a pomůžou tak dalšímu rozvoji německé kopané.