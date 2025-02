Z hlediska dalšího vývoje německé ekonomiky budou podstatné výsledky předčasných voleb do Spolkového sněmu, které byly svolány na tuto sobotu. Volby by nyní podle průzkumu agentury INSA vyhrála konzervativní unie CDU/CSU s 30 procenty hlasů, což po přepočtení představuje 209 mandátů. Jejím koaličním partnerem by se podle mého názoru i mých kolegů v Komerční bance stala SPD, která by nyní získala 113 křesel. To by dohromady znamenalo 322 mandátů, tedy ve srovnání s 316 potřebnými po sestavení vlády jen těsnou většinu.