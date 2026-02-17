Doteď stavěli solitéry, nyní chce developer Gartal postavit hned tři celé čtvrti
- Developerská společnost Gartal chce začít stavět velké bytové celky.
- Aktuálně pracuje na třech lokalitách, všechny jsou v hlavním městě.
- Většina bytů, které společnost staví, je investiční.
Patří k méně známým developerům, ačkoli za sebou má už desítky projektů. Teď ale developerská společnost Gartal vystrkuje růžky. Až doteď se firma věnovala malým projektům, povětšinou šlo o jednotlivé domy. Nyní se chce pustit do budování celých čtvrtí. V pokročilé fázi má aktuálně tři projekty.
Společnost, za kterou stojí Andrej Zajcev a Rostislav Petchenko, se chce do tří až pěti let stát velkou firmou. Největší změnou, která jí k tomu má pomoci, jsou právě větší projekty. „Už se nechceme zabývat jednotlivými budovami, ale bytovými celky. Začínáme navrhovat celé městské čtvrti včetně urbanismu,“ líčí pro e15 Zajcev.
Chystané projekty se nacházejí ve třech pražských lokalitách, konkrétně pak v Letňanech, v Horních Počernicích a také v Ďáblicích. V Letňanech aktuálně skupina chystá 500 bytů, v plánech je ale další rozšíření projektu. Pozemky se nacházejí blízko obchodního centra. Letos by měl Gartal pro projekt získat územní rozhodnutí.
V lokalitě chce kromě něj stavět také Odien Group, jež plánuje zastavět brownfield po výrobci automobilů a letadel Avia. Developer chce letos dokončit sanaci pozemků, zahájit proces změny územního plánu a pak začít stavět čtvrť až pro sedmnáct tisíc obyvatel.
Do třetice má velké plány v Letňanech také Praha, která tu vlastní hned několik pozemků. Na nich chce stavět především nájemní byty. Zvláštností nové čtvrti je také to, že má být celá uhlíkově neutrální.
Kromě investičních také nájemní a družstevní byty
Druhým větším projektem, který nyní Gartal řeší, se nachází nedaleko, konkrétně v Horních Počernicích. V první etapě tam má v plánu postavit asi stovku bytů, postupně se má ale rozrůst ve čtvrť s dvanácti sty byty a také šedesáti rodinnými domky. Společnost chce stavět blízko železniční zastávky a i v tomto případě chce obdržet stavební povolení ještě letos.
Do třetice má Gartal v plánu stavět také v Ďáblicích, konkrétně v jejich jihovýchodní části. Projekt má zahrnovat čtyři bytové domy a dvanáct viladomů, a to včetně dvou hřišť a společenského altánu. Projekt aktuálně naráží na odpor místních politiků, a to zejména kvůli výšce domů. Ty mají být čtyřpatrové, někteří zastupitelé namítají, že v lokalitě jsou běžně povolena jen dvě patra. „Jednáme s městskou částí o napojení na místní komunikaci, bohužel původní dohody nebyly dodrženy, byť podle územního plánu se tam mají postavit byty. Takže uvidíme,“ říká Zajcev.
Většina bytů, které společnost staví, je investiční. Gartal tak lokality vybíral s ohledem na ceny. „V Letňanech a Horních Počernicích chceme vyzkoušet také nájemní a družstevní bydlení. Chceme také zkusit zamířit na trochu jiného zákazníka. Hypotéka je dnes dost limitující a nájemní bydlení nám dává flexibilitu. Buď si byty podržíme, nebo je prodáme jako celek nějakému investorovi nebo fondu.“
Rozhovor s Andrejem Zajcevem si přečtěte v příštích dnech na e15.cz.