Česko skáče do evropské deep tech vlny, byznys žádá od státu miliardy
• Umělá inteligence má začít hlídat české koleje v reálném čase.
• Za technologickým průlomem stojí nejen spolupráce akademického sektoru a komerčních firem, ale také miliardová státní podpora deep tech projektů.
• Česko naskakuje do evropské deep-tech vlny, kde už téměř polovina technologických investic míří do průlomových inovací.
Půjde o krok do budoucnosti železnice a zároveň jde o předznamenání toho, jak Česko vykračuje vstříc své digitální budoucnosti. Projekt brněnského Vysokého učení technického a několika soukromých firem má zapojit umělou inteligenci do kontroly stavu kolejí, aby se v nové éře železnice předešlo jejich poškození a mohly přijít včasnější, tedy levnější opravy. Zároveň je to jeden z mnoha projektů podpořených z balíku ministerstva průmyslu podporujícího obor deep tech. Jen vloni si z něj chtěli čeští byznysmeni ukrojit rekordních téměř šest miliard korun, což ukazuje na nebývale rostoucí investice do technologií.
Firmy VDT Technology, Inset a Prague Advanced Technology and Research Innovation Center spolu se stavební fakultou brněnského VUT nazvaly svůj projekt ISMORAIL. Jeho cílem je vývoj inteligentního diagnostického a informačního systému, který umí měřit zatížení trati a identifikovat problémové vagóny poškozující koleje v reálném čase.
Výsledky projektu budou známy příští rok. Už teď je ale zřejmé, že je součástí širšího proudu deep tech, do nějž se české firmy pustily. Jen vloni projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje přiměly 279 firem a konsorcií žádat ministerstvo průmyslu o 5,8 miliardy korun. Jde konkrétně o Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) zprostředkovaný Agenturou pro podnikání a inovace (API) s výzvou Deep tech.
„Firmy přicházejí s opravdu velkými a ambiciózními projekty a jsou ochotné investovat do výzkumu a vývoje špičkových technologií desítky až stovky milionů korun. Právě takové projekty posouvají hranice technických a technologických možností ve výrobě i službách a jsou klíčové pro dlouhodobou konkurenceschopnost české ekonomiky,“ komentuje generální ředitel API Jan Piskáček.
Česko rostoucím trendem ukazuje, že nestojí mimo hlavní proud. Deep tech přestává být totiž jen okrajovou disciplínou a stává se hlavním směrem technologických investic na kontinentu. Analýza McKinsey uvádí, že v Evropě hlavní investice do deep techu tvoří už cca 44 procent všech investic do technologií, což je nárůst 18 procent oproti roku 2019. Deep tech také globálně roste a Evropa si zvyšuje podíl v celosvětovém VC financování z 10 procent v 2019 na 19 procent v 2023.
Také Evropská unie zejména prostřednictvím European Innovation Council a programu Horizon Europe investovala vloni do oboru přibližně 1,4 mld eur. Podle McKinsey je váhled takový, že investicemi deep tech podniků by evropský ekosystém startupů mohl do roku 2030 vytvořit hodnotu firem v objemu 1 bilionu dolarů a až jeden milion pracovních míst. “Po celá desetiletí Evropa zaostávala za Spojenými státy, pokud jde o vytváření technologických společností s miliardovou hodnotou, a také zaznamenala nižší růst HDP. Nyní však stojí na prahu příležitosti,” uvádí analýza firmy ze závěru loňského roku.