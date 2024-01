Jenže on v mnoha ohledech úžasný byl. Navzdory všemu tomu špatnému, co jsme zažili. Americký projekt Human Progress sbírá už řadu let opravdu dobré zprávy a den za dnem je popisuje a rozebírá. Na konci loňského roku pak přišel s neuvěřitelně dlouhým seznamem rovné tisícovky dobrých zpráv, které nás všechny většinou míjí. Nejen že by si zasloužily větší pozornost, ale ukazují, jak jsme jako lidstvo kreativní a schopní vytvářet úžasné věci, a to často tváří v tvář katastrofám. Ostatně, posuďte sami.

Všech tisíc se sem nevejde, ale i mnohem kratší seznam stojí za to. Nové pokroky v umělé inteligenci a robotech zefektivnily zemědělství, šetřily přírodu a lidskou práci. To samé se dařilo pokrokům v genetické modifikaci potravin. Seznam pokroků, které v loňském roce udělal CRISPR, je zhruba stejně fascinující jako u generativní umělé inteligence. Nejen v zemědělství, ale i v medicíně či v boji proti malárii.

Světové ceny potravin klesaly. A to se do nich ještě nepropsaly nové objevy v umělé produkci masa či na vertikálních farmách. I když jsme daleko k tomu, abychom napravili škody, které jsme historicky napáchali a stále pácháme, bylo v roce 2023 možné číst o rostoucích populacích tygrů, velryb, vzácných ptáků, motýlů, vyder, či dokonce nosorožců. Často jen místně, ale i to jsou povzbudivé zprávy. Tisíce nových druhů jsme dokonce objevili. A genetika se přiblížila obnovení mamuta. Pokud vás mamuti děsí, možná vás potěší, že další do řady se v loňském roce postavil sympatický dodo, tedy blboun nejapný.

Pokud vás spíše zajímají lidskoprávní otázky, i tam si přečtete pozitivní zprávy. V červnu to bylo nejspíš poprvé v dějinách, kdy většina lidí napříč světem v dotazníku vyplnila, že místo, kde žijí, je dobrým místem pro stejnopohlavní páry. Zaznamenali jsme historicky nejnižší podíl dětských sňatků a třeba ve Sierra Leone můžou konečně ženy vlastnit půdu. A další a další kategorie následují.

Je fascinující číst si o pokrocích v oblasti čistých energií, v boji proti klimatickým změnám či recyklaci. Dařilo se i v celé řadě ekonomických oblastí, i když se to tak nemusí na první pohled zdát. Máme nová data o poklesu nerovnosti, o lepším zaměstnávání i studiu handicapovaných a světová chudoba se vrátila konečně na předpandemickou úroveň.

Nejspíš nejzajímavější a také nejdelší je seznam dobrých zpráv v pokroku medicíny. Patrně to bylo s nadsázkou, ale jeden vědec před pár lety prohlásil, že jsme v medicíně udělali za posledních pár let větší pokrok než za posledních pár století. Z letošního seznamu ale ten pocit získáte. Boj proti HIV, malárii či dětským nemocem udělal mílové kroky, a i když se to většiny z nás nijak přímo nedotklo, jsou to úžasné zprávy. Protože rok 2023 byl úžasný.

Spousta konkrétních lidí na konkrétních místech dělá neuvěřitelnou práci a novinové titulky jim ukradnou války, politické kauzy a ekonomické problémy. Asi to tak je správně, jen by byla škoda na to všechno úžasné zapomenout nebo o tom ani nevědět.

Autor je ekonom z Metropolitní univerzity Praha.