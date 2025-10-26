Do zaostávající Evropy se potichu vrací výroba nejpokročilejších čipů pomocí přelomových technologií
Evropa se dlouhodobě propadá v celosvětovém podílu na výrobě čipů. Podle posledního vývoje trend nezměnilo ani byrokratické opatření Chips Act, ukázalo se jako pomalé a nedostatečné. Starý kontinent kromě jiného nemá ani jednu továrnu na nejvyspělejší čipovou produkci. To by se ale brzy přece jenom mohlo změnit. V přípravě jsou dva světově unikátní projekty, které by Evropu mohly vrátit na mapu. Jeden bude v těsné blízkosti Česka.
Německá společnost Ferroelectric Memory Company (FMC) připravuje v Magdeburku v Sasku továrnu na paměti. A ne ledajaké, jako jsou v základech operačních pamětí RAM v počítačích, chytrých telefonech nebo v serverech a které ve velkém chrlí vedoucí hráči Samsung, SK Hynix a Micron – FMC hodlá vyrábět takzvané feroelektrické paměti (FRAM).
FRAM na rozdíl od tradiční RAM dokážou uchovávat data i po vypnutí elektřiny, podobně jako pevné disky. To by do jisté míry mohlo přinést revoluci v tom, jak funguje dnešní elektronika. Data by v paměti šlo uložit například i při vypnutí počítače a pracovat s nimi rychleji. FRAM zároveň spotřebovávají malé množství energie, takže se jeví jako slibná technologie pro nasazení v datacentrech pro umělou inteligenci.
Evropa v současné době paměťové čipy nevyrábí. Posledním zdejším producentem byla německá firma Qimonda, která zkrachovala v roce 2009. Oboru vládne Jižní Korea za asistence USA a rostoucí konkurence z Číny. FMC může pro Evropu znamenat technologický průlom.
