Málokterý text se mi píše obtížněji než úvod k výroční zprávě fondu J&T ARCH. Jednak proto, že výsledky fondu mluví samy za sebe, a jednak proto, že v jádru tohoto projektu je něco mnohem důležitějšího než čísla. ARCH není jen investiční fond. Je to způsob, jakým jsme se rozhodli spravovat náš majetek – majetek našich i vašich rodin – s maximální možnou mírou osobní odpovědnosti. A právě o této odpovědnosti bych chtěl mluvit.

Když jsme ARCH zakládali, chtěli jsme vytvořit nástroj, který bude odrážet způsob, jakým sami investujeme. Ne vedle klientů. Ne paralelně. Společně. Rameno na rameni. Znamenalo to vložit vlastní kapitál – a co víc, rozhodli jsme se, že minimálně polovina fondu zůstane navždy naše. Není to marketing – je to proto, že jen tak si udržíme vztah k celku. Ke každému rozhodnutí. K odpovědnosti. K výsledkům. Je to vnitřní rovnováha mezi srdcem a rozumem.

Proč padesát procent?

Jako člověk bych se nejraději o všechno podělil. Jako podnikatel vím, že musím mít v rukou něco, za co nesu plnou odpovědnost. Proto těch padesát procent. Ne víc, ne míň. Je to hranice, která mi umožňuje cítit se jako skutečný vlastník a zároveň spoluinvestor. Když se podívám na náš podíl v EPH, vím, že z celku na mě připadá možná desetina. A kdybych měl dále vysvětlovat ředění podílu, ten vztah bych už ztratil. Právě proto držíme hranici, která nám dává smysl.

U EPH se musím na chvíli zastavit. Je to naše největší investice a je fér říct, jak s ní pracujeme. Ve fondu funguje takzvaný výnosový CAP, tedy strop, nad který si výnos ponecháváme celý. Ale není to jednostranné. Nadvýnos si bereme, ale zároveň vytváříme rezervní fond, který poskytuje investorům ochranu. Je to vyvážený mechanismus.

A proč tam CAP vůbec je? S každým partnerem se vždy snažíme dojít k dohodě. A s Danem (Křetínským - pozn. red.) dnes dohodu o vstupu EPH na veřejné trhy nemáme. Kdyby bylo celé EPH v ARCH bez CAP, de facto by se obchodovalo veřejně. Dohody s našimi partnery jsou pro nás jednoduše závazné.

Padesát procent není magické číslo. Je to mentální kotva, na které visí důvěra. Důvěra, že jsme v každém okamžiku osobně angažovaní stejně jako vy. Až jednou do fondu vstoupí i další velké podnikatelské rodiny – a věřím, že ten čas přichází – možná se tato kotva uvolní. Filozofie ale zůstane stejná: ARCH budou spoluvlastnit ti, kteří do něj vkládají vše. Nejen peníze, ale i jméno, reputaci a budoucnost.

Chybí nám plnohodnotné veřejné obchodování

Dnes je s naším jménem spojeno víc než pět miliard eur. Růst fondu překonal naše očekávání a s tím roste i naše odpovědnost. O to víc přemýšlíme o tom, jak fond chránit v době, kdy se svět kolem nás mění rychleji než kdy dřív. Kdo zažil roky 2007 a 2008, pandemii nebo energetickou krizi, ví, že trpělivost investorů není samozřejmost. A pokud má ARCH dál růst, zůstat stabilní a skutečně chránit hodnotu, musí zároveň chránit hodnotu pro své vlastníky a jejich rodiny. Proto nastal čas přehodnotit a změnit podmínky vstupu do fondu a výstupu z něj. Ne proto, že bychom se báli odchodů z fondu, ale proto, že si vážíme těch, kteří zůstávají. Těch, kteří s námi sdílejí naši dlouhodobou vizi. A právě jejich kapitál musíme chránit především.

Patrik Tkáč, předseda investičního výboru J&T ARCH, v nové výroční zprávě fondu | Zdroj: repro e15

Jedna věc nám však zatím chybí – plnohodnotné veřejné obchodování. Věřím, že aukční systém, který jsme zvolili na začátku, je dnes překonaný. Je čas přejít na kontinuální obchodování, kde cena vzniká trhem, nikoli skokově nebo technickým výpočtem. Je to logický krok – a pokud má být ARCH skutečně moderním nástrojem, musí být také transparentní.

S tím ruku v ruce musí jít i naše vlastní komunikace. Vím, že někdy mlčíme víc, než bych si přál. Část z toho je dána regulací, část respektem k partnerům. Ale upřímně – můžeme být lepší. V komunikaci, ve vysvětlování rozhodnutí, v otevírání světa ARCH.

A to je možná i hlavní poselství tohoto úvodního slova. ARCH je příběh o otevřenosti, který píšeme společně. Nejsme fond, který sleduje jen výnosy a benchmarky. Jsme fond, který vkládá důvěru do lidí, do platforem, které tvoří reálný zisk, cash flow a hodnotu. Stejně jako jsme kdysi vložili důvěru do Daniela Křetínského, Dušana Palcra, Petra Korbačky, Jiřího Šmejce či dalších partnerů, chceme dnes vytvořit prostor pro další velké rodiny, které vnímají svět podobně jako my.

Věřím, že je přivedeme. A že díky nim se ARCH stane tím, čím má být – vlajkovou lodí evropského kapitálu, který má tvář.

Na zdraví a na budoucnost.

Autor je spolumajitelem vydavatelství Czech News Center, které mimo jiné vydává e15.cz.