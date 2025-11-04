Potíže s českou inflací jsou vlastně dobrou zprávou
Jsou to už skoro dva roky, co Česká národní banka začala snižovat svou základní úrokovou sazbu neboli repo sazbu z dříve nevídaných sedmi procent. Signálem pro toto snižování byl tehdy už probíhající rychlý pokles inflace v ekonomice z také dlouho nevídaných úrovní.
Začátkem roku 2024 se růst cen dostal do těsné blízkosti dvouprocentního inflačního cíle. Mohlo se zdát, že ČNB boj s inflací víceméně vyhrála a že repo sazba bude během pár měsíců moci klesnout k úrovni tří procent, která podle mnohých pozorovatelů odpovídá stupni rozvoje české ekonomiky a dá se tedy chápat jako dlouhodobě udržitelná poté, co všechny přechodné šoky vyprchají.
Dnes ale slyšíme členy ČNB mluvit o tom, že boj s posledními zbytky inflace nad dvěma procenty nekončí a že bude třeba držet úrokové sazby mírně zvýšené po blíže neurčenou delší dobu. (Například prognóza našeho týmu v České spořitelně čeká první snížení až v polovině roku 2027.)
Může se tedy zdát, že česká ekonomika má problém, že je s ní cosi v nepořádku. Poněkud nepoddajná inflace je ale vlastně dobrou zprávou. Nadále mírně zvýšené tempo růstu cen (a také mezd a dalších příjmů), doprovázené posilujícím kurzem koruny, značí, že Česko vůči zbytku světa zdražuje – přesněji řečeno, vůči Západu je čím dál méně levné.
Dozvuky ekonomického spurtu
Ukazuje se tak, že česká ekonomika má v sobě ještě pořád nějaký ten konvergenční přetlak, „drajv“ – chcete-li –, tedy energii k přibližování se našim rozvinutějším a bohatším sousedům. Konvergence konkrétně například vůči eurozóně dnes probíhá částečně skrze posilování koruny vůči euru a částečně skrze převis české inflace nad tou v eurozóně.
Právě zdražování v Česku „přes inflaci“ je jediným kazem na kráse této – jinak v zásadě příjemné – situace. ČNB tudíž musí hledat tu správnou výši úrokových sazeb, která onu část konvergenčního přetlaku, přežívající v inflaci, přesměruje do směnného kurzu. Až inflace díky dostatečně vysoké repo sazbě doklesá na kýženou dvojku, takže o to víc bude konvergence probíhat přes posilování koruny, bude mít ČNB vyhráno.