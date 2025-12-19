Skupina značek Trdlokafe či Kytky od Pepy zachráněna? Vstupuje do ní známý private equity fond
- Rychle rostoucí síť zaměřená na specifický retail, skupina Twist, získala strategického investora.
- Ten kapitálově podpořil expanzi skupiny včetně akvizic nových konceptů.
- Následovat bude kapitálový vstup a získání minoritního podílu, majoritu si ponechají zakladatelé skupiny, například Radek Klein.
Skupina Twist, provozující franšízový byznys s obchody Trdlokafe, Kytky od Pepy, Bubblify, Kofi Kofi a dalších osm retailových značek, získala nového strategického investora, český private equity fond Central Europe Industry Partners (CEIP), který je známý především investicemi do průmyslových firem.
„Nejde pouze o kapitál, ale především o silného partnera, který rozumí růstovým firmám a pomůže nám systematicky naplňovat naši ambici vybudovat z Twistu evropského lídra v oblasti retailu a franšízingu,“ říká Radek Klein, zakladatel a CEO skupiny Twist.
Počet poboček skupiny se jen v Česku letos zvýšil na téměř 340, díky čemuž se skupina Twist řadí k nejsilnějším hráčům na retailovém trhu. Loni dosáhl obrat skupiny bezmála 900 milionů korun, letos atakuje dvě miliardy. EBITDA skupiny dosáhla za minulý rok 114 milionů korun, letos překročí 170 milionů korun.
Skupinu zároveň trápí vysoké zadlužení. Na Slovensku dlužila státu, v Česku obchodním partnerům a pronajímatelům. Letos na jaře byla krátce na popud jednoho z věřitelů v insolvenčním řízení. Skupina Twist většinou zpoždění s platbami zdůvodňuje nekvalitně odvedenou prací dodavatelů nebo chybou jednotlivce. Jednu ze svých firem v Rakousku, která provozovala mimo jiné stánky pod značkou Twistcafe, poslala letos na podzim do insolvence.
Původně skupina ohlašovala rozsáhlou expanzi v zahraničí. Plány ale výrazně omezila. Po pobočkách v USA zavřel Twist krátce po otevření svou prodejnu ve Velké Británii i provozovny ve Španělsku. Zůstává na Slovensku, v Německu, Rakousku a v Polsku.
Radek Klein, zakladatel Twistcafe, která provozuje značky jako Trdlocafe, Kytky od Pepy či Bubblify |
Pasivní franšíza není v Česku úplně obvyklá
Twist neboli dříve Twist Café vydělává hlavně na prodeji franšíz, které představuje jako atraktivní investiční příležitost s výnosem 30 a více procent ročně, což by znamenalo návratnost investice do dvou až tří let, avšak bez ohledu na konkrétní značky, produkt či lokalitu. Twist nabízí takzvanou investiční neboli pasivní franšízu, která spočívá v nákupu licence za miliony, následně franšízant obchod pronajme skupině Twist a ta ho na své jméno a účet provozuje. Skupina pak franšízantovi vyúčtuje zisk, ale veškeré účetnictví si pod sebou drží právě Twist.
Fond CEIP vidí v Twistu významný růstový potenciál. „Twist nás zaujal svým rychlým růstem, schopnostmi inovace a týmem dynamických founderů. Naším cílem je podpořit další rozvoj skupiny, a to jak z hlediska kapitálu, tak i strategického řízení a expanze v evropském měřítku,“ uvádí Ondřej Benáček, ředitel CEIP.