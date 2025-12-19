Servis černých jestřábů pro policii vyjde na stamiliony. Může jej získat státní LOM Praha
- Ministerstvo vnitra bude zadávat zakázku na dlouhodobý servis šesti nově nakupovaných helikoptér typu Black Hawk.
- Státní podnik LOM Praha nevylučuje možnost podílu na kontraktu.
- Stroje čeká široká škála úkolů od hašení požárů až po ostrahu hranic.
Téměř pět miliard korun zaplatí ministerstvo vnitra za tři nové a tři repasované vrtulníky Firehawk a Black Hawk amerického výrobce Sikorsky Aircraft Corporation pro hasiče a policisty. Společnost Česká letecká servisní (ČLS) Jaroslava Strnada staršího, která vyhrála výběrové řízení, však spolu s výcvikem pilotů a techniků dodá pouze obvyklý prvotní balík náhradních dílů a pozemního vybavení.
Resort vnitra musí nyní nalézt firmu, která zajistí opravy a později i případné modernizace strojů po celý jejich technický život. Ten může dosáhnout třiceti až čtyřiceti let. Podle informací e15 jde o příležitost pro státní podnik LOM Praha.
„Běžnou technickou údržbu a servis budou zajišťovat pracovníci Letecké služby Policie České republiky. Na opravy vrtulníků mimo běžné práce se vypíše zadávací řízení,“ uvádí Hana Malá z odboru komunikace ministerstva.
Hasičům chybí technika
Přestože smlouvy v celkové hodnotě 4,9 miliardy korun mezi resortem vnitra a ČLS jsou rámcové a hasiči ani policisté je nemusejí do posledního haléře vyčerpat, nákup všech šesti helikoptér S-70M v modifikaci Firehawk a UH-60L Black Hawk je prakticky jistý.
Předchozí vláda rozhodla o investici v souvislosti s požárem v národním parku České Švýcarsko, kdy stát neměl dostatek vhodné techniky pro hašení. Veřejnou zakázku vypsalo ministerstvo vnitra počátkem roku. Stroje mohou pomáhat také při hledání osob, monitorování a řízení komplikovaných dopravních situací nebo při ostraze hranic.
Bývalý ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), který kontrakty před měsícem uzavřel, potvrdil, že financování je zajištěno. První tři nové firehawky budou uhrazeny z fondů Evropské unie a tři zbývající repasované blackhawky z národních zdrojů, s nimiž počítá návrh rozpočtu resortu.
Zakázka za vyšší stamiliony
Náklady na takzvaný životní cyklus vrtulníků lze nyní pouze hrubě odhadovat. Zcela jistě však dosáhnou vyšších stovek milionů korun. Například obdobná armádní zakázka na opravy deseti amerických víceúčelových a bojových strojů UH-1Y Venom a AH-1Z Viper vyjde na 1,3 miliardy korun, a to pouze do roku 2030. Poté armáda podepíše další smlouvu.
Servisem helikoptér se v Česku dlouhodobě zabývá státní podnik LOM Praha spadající pod ministerstvo obrany. Právě ten zajišťuje opravy venomů, viperů a dalších armádních i jiných vrtulníků. Bylo by tedy logické, aby se ministerstvo vnitra obrátilo právě na LOM.
„V samotném tendru na nákup vrtulníků Black Hawk pro ministerstvo vnitra LOM Praha zapojen není. To však nevylučuje možnost participace na zajišťování jejich životního cyklu do budoucna,“ říká tiskový mluvčí firmy Pavel Lang.
První stroje přiletí do tří let
Podle Daniela Potockého ze Strnadovy holdingové společnosti Helicopter Alliance, do níž ČLS patří, budou první dva vrtulníky z rodiny Black Hawk dodány do 36 měsíců. Čeká je standardní služba u policie a záchranných složek. Zmíněný speciální typ S-70M Firehawk bude určen především pro letecké hašení.
Stroj se od ostatních black hawků odlišuje zejména velkoobjemovou nádrží na hasicí látky. „Tato verze slouží primárně pro letecké hašení, ale specifické zařízení je snadno demontovatelné, a tak česká policie, která bude vůbec prvním evropským uživatelem tohoto typu, bude vrtulníky Firehawk využívat i pro běžnou policejní práci,“ popisuje generální ředitelka ČLS Monika Kowalczyková.
Hlavním partnerem a subdodavatelem ČLS je v rámci této rámcové smlouvy firma PZL Mielec, dceřiná společnost Sikorsky Aircraft Corporation, která patří do skupiny Lockheed Martin.
Dalšími třemi stroji budou repasované UH-60L Black Hawk, jež ČLS dodá ve spolupráci s americkou firmou Ace Aeronautics. V základní výbavě vrtulníků budou i bambi vaky pro letecké hašení. Helikoptéry získané z přebytků amerických ozbrojených sil projdou komplexní modernizací – dostanou mimo jiné zcela nové motory a moderní digitální kokpity.