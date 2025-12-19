Euforie kolem umělé inteligence slábne, peníze ale tečou dál
- Po výsledcích Nvidie si trh oddechl, zároveň se však mezi investory šíří nervozita, nakolik pevné jsou základy AI boomu.
- Které AI firmy jsou podle expertů přeceněné?
- Budoucnost akciových trhů visí na úzké skupině technologických firem.
Zatímco si celý investiční svět vydechl poté, co výsledky společnosti Nvidia nepropíchly AI bublinu, stratégové světových fondů nepřestávají ve svých kancelářích přemýšlet nad tím, jak tenká stěna této bubliny může být. Prvotní nadšení každopádně vystřídal chladný přístup, jak z komentářů lídrů trhu a objemu napumpovaných peněz vyčetl portál Bloomberg. Jinými slovy: zatímco investice stále proudí, rostou pochybnosti o tom, zda dobré časy vydrží.
„Byl to dobrý příběh, teď ale vsázíme na to, jestli bude návratnost investic dobrá,“ řekl Bloombergu Jim Morrow, generální ředitel společnosti Callodine Capital Management. Naráží na situaci před třemi lety, kdy OpenAI spustila euforii kolem umělé inteligence vydáním ChatGPT, což strhlo lavinu investic.
Od té doby vědí investoři o příběhu umělé inteligence mnohem více, a právě to jim bere úsměv z tváře. Nejistota se týká hlavně obrovských nákladů na vývoj AI a toho, zda spotřebitelé nakonec za její služby budou ochotni platit. Odpovědi na tyto otázky budou mít zásadní dopad na budoucnost akciového trhu.
Tříletý býčí růst indexu S&P 500 v celkové hodnotě 30 bilionů dolarů byl totiž z velké části poháněn největšími technologickými společnostmi světa, jako jsou Alphabet či Microsoft, a také firmami, které těží z investic do infrastruktury umělé inteligence, jako jsou výrobci čipů Nvidia nebo Broadcom, a dodavateli elektřiny, jako je Constellation Energy Corp. Pokud přestanou růst, akciové indexy je začnou následovat.
„Když se zamyslíte nad tím, kolik peněz – a jde o biliony – je nacpáno do malé skupiny témat a jmen, tak jakmile se objeví první náznak, že tato skupina má byť i krátkodobé problémy, všechny společnosti najednou odcházejí,“ přidává další opatrný názor Eric Clark, portfolio manažer fondu Rational Dynamic Brands Fund.
Samotná OpenAI plánuje v nadcházejících letech utratit 1,4 bilionu dolarů. Společnost vedená Samem Altmanem, která se v říjnu stala nejhodnotnějším startupem na světě, však generuje mnohem méně příjmů, než kolik jich vynakládá na provozní náklady. Očekává se, že do roku 2029 spotřebuje 115 miliard dolarů, než v roce 2030 začne generovat zisk, vypočítával ještě v září deník The Information.
Společnost zatím neměla s fundraisingem problém, začátkem letošního roku shromáždila 40 miliard dolarů od SoftBank Group a dalších investorů. Nvidia se zase v září zavázala investovat až 100 miliard dolarů, transakce ale směřuje hotovost k jejím zákazníkům, což vyvolává obavy z cirkulárního financování v odvětví umělé inteligence.
Očekává se, že společnosti Alphabet, Microsoft, Amazon a Meta v příštích 12 měsících proinvestují více než 400 miliard dolarů, většinu z toho mají utratit za datová centra. I když tyto společnosti zaznamenávají růst tržeb souvisejících s umělou inteligencí z cloudových a reklamních aktivit, ani zdaleka se neblíží nákladům, které jim vznikají. „Jakákoli stagnace růstových prognóz nebo zpomalení nás zavede do situace, kdy trh řekne: ‚Dobře, tady je problém‘,“ varoval Michael O’Rourke, hlavní tržní stratég společnosti JonesTrading.
A čísla na něco takového pomalu ukazují. Růst zisků technologických gigantů „velké sedmičky“, kam patří i Apple, Nvidia a Tesla, by měl v roce 2026 dosáhnout 18 procent, což je nejpomalejší tempo za čtyři roky a jen o něco lepší než u indexu S&P 500, jak vyplývá z údajů shromážděných agenturou Bloomberg Intelligence.
Podepisují se na tom rostoucí odpisy v důsledku nadměrného využívání datových center. Společnosti Alphabet, Microsoft a Meta dohromady vykázaly v posledním čtvrtletí roku 2023 tyto náklady přibližně ve výši 10 miliard dolarů. Ve třetím kvartálu letošního roku se toto číslo zvýšilo na téměř 22 miliard dolarů. Očekává se, že v příštím roce dosáhne přibližně 30 miliard dolarů. „Pokud se věci nevydaří, celá tato změna by byla drastickou chybou,“ řekl O’Rourke z JonesTradingu.
Investoři mají na paměti dot-com bublinu z roku 2000, ale míra nadcenění u firem v AI zatím není tak vysoká. Alespoň ne u každé z nich. Bloomberg přidává hned několik příkladů: společnost Palantir Technologies se obchoduje s více než 180násobkem odhadovaných zisků a patří podle oslovených expertů mezi přeceněné firmy v oboru AI. Snowflake je na tom podobně s téměř 140násobkem předpokládaných zisků. Oproti tomu Nvidia, Alphabet a Microsoft jsou všechny pod 30násobkem, což je vzhledem k veškeré euforii, která je obklopuje, relativně mírné.