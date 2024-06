Dva po sobě jdoucí průzkumy potvrdily pokles voličských preferencí hnutí ANO. To může znamenat opětovné ujištění, že Babišovo hnutí evropské volby „neumí“, jeho voliči jim nedávají takový význam nebo to, že eurokandidáti ANO jsou proti „domácímu“ triumvirátu Babiš, Schillerová, Havlíček přece jen druhá liga. Nebo jsme dokonce svědky obecnější ztráty dosud dominantního subjektu, což by byla zpráva špatná pro Babiše a spol. a lepší pro zdravější, vyrovnanější politiku. Dobrá ale jen do doby, než si uvědomíme, čím je pokles způsoben a kdo z něho těží.

Podle pátečního průzkumu STEM/MARK pro institut H21 by volby vyhrálo ANO se ziskem 26,1 procenta, druhé Spolu by mělo 22,3 procenta hlasů. To je rozdíl, který v domácích průzkumech pro volby do Poslanecké sněmovny neznáme. Piráti by získali 12,1 procenta, hnutí STAN 8,1 a SPD s Trikolorou 7,9 procenta. Do Evropského parlamentu by se dostala i koalice Stačilo! vedená komunistkou Kateřinou Konečnou, a dokonce i Přísaha s Motoristy se ziskem přes sedm procent.

Výsledky potvrdil i nedělní průzkum agentury STEM pro CNN Prima News. Rozdíl mezi hnutím ANO a koalicí Spolu je podle něho dokonce jen 1,6 procentního bodu (23,1 procenta proti 21,5 procenta) neboli už se pohybujeme kolem hranice statistické chyby. Na druhém konci výsledků vidíme, že STEM potvrdil výsledky u koalice Stačilo! (8,1 procenta), Přísaha s milovníky spalovacích motorů by se ale do europarlamentu nedostala (4,7 procenta).

Zatímco u koalice Spolu, složené z ODS, TOP 09 a lidovců, jsou zisky lehce nad 20 procent dlouhodobě víceméně vyrovnané a odpovídají i průzkumům pro domácí volby, velké přelivy vidíme u prvního ANO a právě u stran pohybujících se na hraně pětiprocentní uzavírací hranice. To spolu přirozeně souvisí a nabádá k domněnce, že Andrej Babiš při svém luxování populistických hlasů až směrem k extrému narazil na své limity.

Zatímco v domácí politice platí, že voliči nesystémových stran dají hlas raději „Babišovi“, třeba aby nepropadl, evropské volby přejí experimentování. Může to být způsobeno menší důležitostí eurovoleb a evropských témat obecně v očích nesystémových voličů, což je sice omyl, ale vysvětlujte jim to. Zejména jste-li v roli politika, který Brusel systematicky zlehčuje a okopává.

Volič, který je tvrdě nastaven či zmanipulován do narativů míru, ani náboje pro Ukrajinu, peněz našim lidem a podobně, půjde raději ke kováři než ke kováříčkovi. Svým zabrušováním do lehkých extremistických vod si Babiš vychoval nebo napomohl k výchově voličské skupiny, která možná vrátí do české politiky komunisty společně s podivuhodnou směsicí antivaxerů, dezinformátorů a renegátů nejrůznějšího druhu.

Tažení Kateřiny Konečné, její poslední bitva o holé přežití v politice, stojí za pár slov. Rozehrála chytrou a dobře vedenou kampaň, která kombinuje venkovní reklamu s guerillovým působením na sociálních sítích. Je všude, komentuje pod profily svých odpůrců s velkým dosahem, na účtech veřejnoprávních médií, kde správně tuší nespokojené voliče.

Prakticky dnes nejde vůbec o to, jestli a o kolik ANO volby vyhraje, případně zda bude mít sedm mandátů a Spolu šest. To důležité se odehrává právě na konci spektra a bude to mít významný dopad i na nastavení stran před sněmovními volbami. Story Kateřiny Konečné je nejlepší příklad a velmi stojí za to ho sledovat.

Autor je spolupracovník redakce.