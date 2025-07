Představte si jednoduchý myšlenkový experiment. V roce 2015 jste objevili náhodou ve sklepě tajemný stroj času. Vyšel z něj profesor fyziky, který stroj sestavil v roce 2025 a vrátil se v čase o deset let. Dali jste se do řeči a samozřejmě vás zajímalo, jak takový rok 2025 vypadá. A on vám začal vyprávět.

V roce 2017 se 45. prezidentem Spojených států stane Donald Trump a rozpoutá obchodní války s Čínou a dalšími zeměmi. V roce 2020 vypukne pandemie, která nás na dva roky uzavře doma a zabije po celém světě desítky milionů lidí. V roce 2022 zaútočí Rusko na Ukrajinu a válka nejenže do roku 2025 neskončí, ale dokonce právě v době, ze které se za vámi onen profesor teleportoval, probíhají nejtvrdší ruské útoky. Spojené státy po pauze opět vede Donald Trump a nedávno bombardoval Írán. Izrael válčí s Palestinou. Státy NATO se dohodly, že znásobí výdaje na zbrojení, zatímco se prakticky celý bohatý svět výrazně zadlužuje. Dolar oslabuje.

„A co finanční trhy?" zajímá vás samozřejmě, protože máte před sebou cestujícího v čase a na tom by se dalo vydělat. Bohužel vám ale nic moc neřekne, je to profesor fyziky a investování ho nikdy moc nezajímalo. Jen ví, že dolar oslabil a zlato je na vrcholu, to četl v novinách, než za vámi přišel do minulosti. Víc už vám neřekl a zmizel navždy zpět.

Jak by podle vás, když si to zkusíte představit, vypadaly finanční trhy? Kdo z vás by věřil, že budou akciové indexy na svých historických maximech? A kdyby vám to náhodou tajemný cestovatel řekl, věřili byste mu, anebo byste si mysleli, že se úplně pomátl?

6,5 procenta ročně za posledních 70 let

Index S&P 500 je od té doby na trojnásobku. Zní to téměř neuvěřitelně, ale pár vysvětlení přece jen máme. Možná byste si řekli, že spousta z těch zmiňovaných věcí povede k vysoké inflaci a skutečně v období vysokého růstu cen není složité, aby akcie stály hodně. Že je akcie na desetinásobku, může být špatný výsledek, pokud mezitím ceny vyskočily na dvacetinásobek. A skutečně jsme zažili po dlouhou dobu neviděnou inflaci, nicméně nejslavnější akciový index očištěný o růst cen je pořád na vrcholu. Sice už to není trojnásobek, ale stále je zhruba na dvojnásobku.

Očištění o inflaci tak vysvětlí třetinu růstu akcií za posledních deset let. O kolik procent reálně tedy akcie za těch deset let rostly? Dvojnásobek se snadno počítá z hlavy, stačí použít pravidlo 72, takže to odpovídá přibližně 72/10, což je 7,2 procenta ročně. Je to málo, nebo hodně? Historicky udělal za posledních 70 let tento index očištěný o inflaci 6,5 procenta ročně, takže to není nic zvláštního.

Zvláštní to ale je ve chvíli, kdy zuří války, ať už ty fyzické, či obchodní. Tam bychom přece jenom mohli čekat, že růst bude o něco horší než v dobách, které byly ekonomicky veselejší. A ne že budeme v průměru růst o desetinu rychleji než za poslední tři čtvrtě století. Jsme tedy na konci alespoň tak trochu pobláznění?

Velkolepá Magnificient 7

Teď už se to hůř počítá, ale pár důvodů k tomu, že se chováme racionálně, tu přece jenom je. Jen když se podíváme na letošní rok, tak vidíme, že většina akcií indexu S&P 500 na tom dobře není. Kdybychom dali všem titulům stejnou váhu, byli bychom tam, kde jsme byli v roce 2015. Rozdíl tak nadproporcionálně udělaly největší firmy v čele s takzvanou Magnificent 7, tedy Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia a Tesla. V roce 2015 tvořily jen osminu indexu, dnes už je to více než třetina. Ne všem se tedy daří a že se daří technologickým firmám, to se dá v době nevídaného technologického pokroku obhájit.

Nebo ještě jinak: Ne vše je na vrcholu. Přestože celý index se vrátil na své „all-time high“, mediánová S&P 500 akcie je 12 procent pod svým ročním maximem. Války a nejistota si tak vybraly svou daň, jen to extrémně převážily technologie. A dařilo se jim to za těch posledních devět ukončených let v osmi případech.

Do jaké míry je jízda na technologickém optimismu bláznivá, to už spočítat nejde. Kdyby se ale objevil znovu onen cestovatel v čase a řekl vám, že akcie budou přes všechno špatné na svém vrcholu, jenže to potáhnou technologické akcie, ukázal vám generativní umělou inteligenci a další technické vymoženosti, které dnes máme, přišlo by vám to pořád tak bláznivé?