Začneme tím, že S&P 500 index je opravdu pouze index a ten si nekoupíte. Je tedy potřeba koupit si fond, který je na tento index navázaný, a zde už začínají určité problémy. Kvůli evropské regulaci si ty největší ETF navázané na index nekoupíte, neboť nemají přeložený dokument zvaný KIID, bez něhož je u nás prodej fondu zakázán.

Když tuto první technickou překážku překonáte (nebo najdete obchodníka, který ji neřeší), zjistíte, že dané fondy jsou naceněny v dolarech, případně v librách nebo v eurech, čímž vás vystavují měnovému riziku, tedy riziku, které za vás aktivní fondy často odstraňují.

Pojďme dále: koupí fondu kopírujícího index S&P 500 máte 500 největších amerických firem podle tržní kapitalizace, ale pozor! Váhy nejsou rovnoměrně nastaveny a máte tak daleko více větších firem než těch menších. Jinak řečeno: více technologických firem. Srovnávat těchto 500 největších amerických (technologických) firem s aktivními fondy, které mají často úplně jiné zaměření, pak není košer, a to hned z několika důvodů.

Jak bylo zmíněno, s daným fondem je vaše investice svázaná primárně s osudem dolaru, amerického kapitálového trhu a amerických technologií. Pokud věříte, že tohle je pro vás nejlepší kombinace, směle do toho. Nicméně vy a manažer fondu můžete mít úplně jiný mandát. Například chcete mít dividendové akcie, evropské akcie, čínské akcie, indické akcie, akcie malých společností, akcie výrobců zbraní, dluhopisy, komodity, domácí měnu a celou řadu dalších aktiv, která v indexu S&P 500 nenajdete.

Všechny tyto mandáty mají úplně jiný rizikový, výnosový a likvidní profil, a je proto mimo mísu je srovnávat. Když to přeženu: Je to jako říkat, že Usain Bolt je rychlejší sprinter než Michael Phelps, a úplně pominout, že se jedná o jiné disciplíny. Co když mi vyhovuje mít více dluhopisů (plavání) než amerických akcií (sprintu)? Je relevantní srovnávat tyto dvě disciplíny pouze z pohledu času na 100 metrů (výnosu) tak, jak to mnozí dělají? Jasně že není.

Obezřetný investor musí brát v potaz daleko více kritérií. Investování není tak přímočaré, aby se dalo destilovat do jednoho čísla, a tím pádem opravdu není namístě srovnávat ho na základě jednoho indexu.