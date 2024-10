Tančící teta Alenka. TikTok před volbami ovládlo ANO

Minulý týden se na TikToku objevilo video, na kterém předsedkyně poslaneckého klubu a místopředsedkyně hnutí ANO tancuje asi den před volbami se skupinou teenagerů. Zhruba desetivteřinové disko má zatím (do pondělního večera) přes 140 tisíc zhlédnutí, 16,5 tisíce lajků, 77 komentářů. Ukazuje to mimo jiné, jak se politikům Babišova hnutí podařilo ovládnout sociální síť, která je hlavně pro mladé a pro zábavu.

Je to vynikající taktika. Velmi pravděpodobně to bude právě Alena Schillerová, kterou vůbec mladí lidé zaznamenají a zaregistrují jako političku – ještě předtím, než se stanou voliči. Díky mistrovsky vedenému účtu na TikToku se z ní stává jedna z nejzábavnějších influencerek pro generaci Z. Politici vládních stran se většinou tváří, že TikTok neexistuje (varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost sice drtivou většinu z nich fakticky nijak neovlivňuje, ale nedokážou se zjevně rozhodnout, zda by jejich voliči skousli, že jsou na „čínské“ sociální síti). Hnutí ANO to nijak neřeší. Výsledkem je, že nejen na mladé na TikToku naplno působí jen trio Schillerová, Havlíček, Babiš.

Marketéři přitom TikTok objevili už dávno, protože díky němu se jim rozšířily možnosti zásahu mnoha cílových skupin. Algoritmus je sice nepředvídatelný, ale odměňuje kvalitní obsah, který využívá aktuální trendy, je originální a autentický. A díky tomu je možné oslovit velké množství uživatelů. Strany (až na ANO) váhají. Výsledkem je dominance ANO s násobně více zhlédnutými videi jejich politiků než u ostatních partají.

Přitom TikTok představuje jedinečnou platformu pro oslovení mladých. „Politici se tady mohou více uvolnit, komunikovat přirozeně a jednoduše. Uživatelé TikToku oceňují autenticitu, aktuálnost a relevanci,“ řekl mi k tomu včera Marek Bačo, výkonný a strategický ředitel mediální agentury EssenceMediacom a tvůrce podcastu Pod vlivem o influencer marketingu. „Ignorovat tuto platformu z důvodu, že je zde ‚příliš mnoho dětí‘, znamená nevyužít klíčový nástroj politicko-mediálního vlivu v moderní době, kde se boj o pozornost jen přiostřuje a kde uživatelé očekávají, že budete tam, kde jsou oni,“ dodal. Navíc podle něj TikTok oproti jiným platformám, kde je nutné stavět hlavně na počtu aktivních sledujících a na rozpočtech na reklamu, umožňuje dosáhnout širokého zásahu i bez velké základny sledujících či většího obnosu na inzerci. „Alfou a omegou je dobrý videoobsah a to, že tam aktivně jste.“

Čísla TikToku jsou totiž jasná. Podle zprávy o transparentnosti, kterou musí platforma vydávat, měla na konci loňského roku v Česku dva miliony měsíčních aktivních uživatelů. Pravděpodobně to bude více. Podle neveřejných čísel, kterými TikTok láká inzerenty, na něm čeští uživatelé tráví průměrně 80 minut denně. Asi polovina uživatelů je mezi 18 a 25 lety. Paradoxně nejrychleji roste skupina uživatelů starších 45 let. TikTok není jenom pro děti, ale strany na něm mohou oslovit „mladé dospělé“, kteří mají čerstvě volební právo nebo ho brzy dostanou.

Uživatelé totiž moc neřeší, zda to je nebo není nástroj čínského sběru dat. Nakonec stávající unijní legislativa dává úřadům i Evropské komisi řadu nástrojů, jak případné excesivní sbírání údajů o uživatelích, či dokonce jejich posílání do Číny penalizovat. Komise už ukázala několikrát nejen u TikToku, že se nebojí nové pravomoce využívat a platformy bombarduje dopisy nebo žádostmi o informace. Samotný TikTok – jak jsme zde již psali před několika týdny – se snaží uchlácholit regulátory investicí dvanácti miliard eur do datacenter na území EU, která mají pod dohledem nezávislého auditora skladovat data evropských uživatelů.

Pro voliče staršího věku může působit „tančící Alenka“ na TikToku jako bizarní ukázka toho, jak politik ztratil soudnost. Jenže TikTok si nehraje na nic vážného a soudě podle komentářů „tančící Alenka“ generaci Z fakt baví. A třeba u senátních voleb, kde je účast nízká a o vítězství či postup do druhého kola rozhodují často nízké desítky hlasů, se mohou nakonec takto oslovení a pobavení uživatelé proměnit ve voliče, kteří to hodí spolustraníkům „tančící Alenky“ daleko raději, než páprdům, které nikdy v životě neviděli. Můžeme se nad tím pohoršovat, ale většina voličů se nerozhoduje podle programů nebo na základě nějaké sofistikované úvahy – svůj hlas dá tomu, u koho má pocit, že je jeden z nich a bude je reprezentovat nejlépe.

Není to určitě pouze TikTokem, ale pravda je, že popularita ANO ve věkové kohortě 18–29 sice mírně, ale roste. Nebrat se smrtelně vážně a být cool mezi mladými a na TikToku zkrátka Alena Schillerová zvládá perfektně – je to taková super teta, kterou vám spolužáci závidí. A klidně se příští rok po volbách může protančit zpátky na ministerstvo financí.