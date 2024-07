V půlce června odevzdal ČEZ vládě vyhodnocení výběrového řízení na stavbu nových jaderných elektráren, v němž zůstaly francouzská EdF a korejská KHNP. Doporučení obsahuje nabízené ceny za jeden až čtyři reaktory i hodnocení záruk za dodržení ceny a termínu výstavby. Vítěze i to, kolik se vlastně postaví reaktorů, má vláda oznámit ještě v průběhu července. Podle harmonogramu celého řízení na to má ale čas padesát pracovních dní, tedy až do konce srpna. A rozhodování nebude vůbec jednoduché.

Kabinet totiž bude rozhodovat, aniž by věděl, jak vlastně výstavbu zaplatí, protože od Evropské komise má schválen jen model financování pro jeden blok, jejž má stavět v Dukovanech společnost ČEZ za půjčku poskytnutou vládou. Je to nutné proto, že fakticky bude stát poskytovat soukromé firmě zvýhodněné financování a je to považováno za státní pomoc, která podléhá bruselské kontrole. Tamní aparát pořád kouká na jádro trochu skrz prsty, přes všechny změny, jimiž prošel postoj k jaderné energetice v posledních dvou letech, kdy se celá řada evropských zemí začala chystat na výstavbu nových zdrojů.

Výrazný posun: V tendru na Dukovany končí americký Westinghouse! Zbývají dva uchazeči • ČTK/Blesk Zprávy

Především však je jasné, že pokud se bude stavět více reaktorů, nemůže to dělat ČEZ, který je privátní společností obchodovanou na burze, kde její hodnota dosahuje zhruba půl bilionu korun. A nemůže přijmout odpovědnost za úvěry, jež budou evidentně přesahovat jeho celkovou hodnotu. Nehledě na to, že musí investovat stovky miliard do plynových elektráren, jež musejí už brzy nahradit ekonomicky umírající uhelné zdroje.