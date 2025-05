Zapomeňte na „Sell in May“. Silné měsíce teprve přicházejí

Známé investiční rčení říká: „Sell in May and Go Away“, tedy ve volném překladu „V květnu prodej a jdi pryč“. Nabádá tedy investory, aby před letními měsíci své akcie prodali a do trhu se vrátili až na podzim, obvykle v listopadu. A je pravdou, že v dlouhodobém horizontu dávají tomu kroku různé statistiky za pravdu, když výnos na amerických akciích bývá v tomto období nižší než ve druhé části roku.

Nicméně pokud se podíváme na výsledky posledních let, je situace odlišná. Od roku 2016 klesal index S&P 500 během června pouze jednou (v roce 2022), v červenci index pokaždé rostl. Průměrně v tomto období, tedy v červnu a červenci, index S&P 500 přidával pět procent a i během roku 2022 klesal jen o několik setin procenta. Výnos těchto dvou měsíců byl obvykle kladný i dále do historie, když od roku 2010 do roku 2015 v průměru index posiloval o jedno procento.

Je však pravdou, že následující dva měsíce, tedy srpen a září, jsou i v tomto střednědobém horizontu horší. Index S&P 500 v letech 2010 až 2024 klesal v průběhu srpna v osmi z patnácti případů v průměru o 0,4 procenta. Obdobná situace byla i v září, kdy také ve sledovaném období klesal osmkrát, nicméně v průměru odepsal dokonce 0,9 procenta. Říjen už byl v posledních 15 letech opět pozitivnější než dva předchozí měsíce, index S&P 500 klesal jen šestkrát a v průměru vyrostl o 2,1 procenta.

Co z toho všeho plyne? Pokud je člověk dlouhodobým investorem, je otázkou, zda se krátkodobou sezonalitou vůbec zabývat, a pravděpodobně není rozumné kvůli ní měnit svůj dlouhodobý plán. Nicméně minimálně v posledních několika letech byly červen a červenec pro index S&P 500 silnými měsíci. Pokud se tedy chceme zabývat sezonalitou, může být místo „Sell in May and Go Away“ rozumnější vytvořit nové rčení, například „Cut positions in July, tell the markets goodbye“.