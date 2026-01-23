Ze Strnada se stal nejbohatší Čech, jeho CSG je ale až pátá největší česká skupina
- Česká zbrojařská skupina CSG vstoupila na burzu v Amsterdamu a v Praze, čímž se poprvé jasně ukázala její skutečná tržní hodnota.
- Jak jsou na tom největší české skupiny podle posledních dostupných údajů o tržbách?
- S výjimkou ČEZ jsou největší české skupiny silně závislé na zahraničních trzích.
Doba rychlých změn přináší příležitosti, kterých umí české podnikatelské skupiny využívat. Mimo jiné k silným expanzím do zahraničí. Dnes se začíná na burze v Amsterdamu obchodovat s akciemi zbrojařské skupiny CSG Michala Strnada. Její akcie nabídl Strnad v primární emisi (IPO) od úterý do čtvrtka velkým investorům v pevné ceně 25 eur (606 korun) za akcii.
Na vedlejším trhu pražské burzy si ode dneška mohou akcie CSG koupit i drobní investoři. Celkově nabídla CSG investorům podíl 15,2 procenta v kombinaci stávajících a nově vydaných akcií. Od dnešního dne pak bude po mnoha měsících odhadů a spekulací možné jasně spočítat, jaká je skutečná tržní hodnota CSG. Stejně jako je to možné u každé veřejně obchodované firmy.
Hodnota firmy se dá počítat různě. Tu reálnou tržní kapitalizaci známe ale jen u těch, které se obchodují na burze. Nebo ve chvíli, kdy si v ní zcela konkrétní investor za zcela konkrétní částku koupí podíl. Ostatní jsou jen odhady, na které se sice používají respektované metody, ale mohou být mocnou marketingovou zbraní ve chvíli, kdy se podíl ve firmě prodává. O hodnotě nakonec rozhodují tvrdá data z účetních závěrek – tržby, EBITDA (zisk před úroky, daněmi a odpisy), dluhy a investice.
Jak tedy dnes z pohledu tržeb vypadá TOP 5 českých podnikatelských skupin? S výjimkou polostátního ČEZ se na jejich růstu výrazně podílí investice v zahraničí, které celkové výsledky zcela zásadně ovlivňují. První pětka hraje vysokou hru nejen na evropské, ale i na zámořské úrovni. A v případě některých z nich tvoří podíl byznysu v Česku na celkových tržbách méně než desetinu.
Kdo jsou tedy ve srovnání podle tržeb největší hráči českého byznysu?
1. EP Group
Podle tržeb je s náskokem jedničkou EP Group Daniela Křetínského (patří mu i většinový podíl v Czech News Center, která je vydavatelem e15, pozn. red.). Celkové tržby za poslední kompletní rok, což je v případě většiny firem ze skupiny rok 2024, dosáhly 78 miliard eur. To je v přepočtu 1 894 miliard korun. Pro představu: částka je jen o 187 miliard korun nižší než celkové příjmy českého státního rozpočtu za loňský rok, které dosáhly 2 081 miliard korun. Suma je také zhruba dvojnásobná oproti celkovým výdajům státu na důchody a sociální dávky, které loni dosáhly 936 miliard korun.
Na tržbách skupiny se podílejí i výrazné zahraniční akvizice, jako jsou britská Royal Mail, francouzská obchodní síť Casino (součást EP Equity Investment), německé Metro (v Česku známé pod značkou Makro) nebo Slovenské elektrárne. EP Group i loni pokračovala ve významných investicích, kdy se na jedné straně zbavila podílu v německé Thyssen Group a na druhé založila společný podnik s francouzským Totalem, do nějž vložila své podíly v energetice v zemích západní Evropy od Nizozemska po Itálii. Právě díky rozsáhlým evropským investicím zaměstnávala EP Group s obrovským náskokem nejvíce lidí ze všech českých podnikatelských skupin. EBITDA, což je ostře sledovaný údaj při oceňování hodnoty firmy, v roce 2024 dosáhla 7,6 miliardy eur, tedy 185 miliard korun.
Jak je detailně vidět z následující grafiky, EP Group ve všech kategoriích násobně předbíhá všechny české konkurenty. Její tržby jsou skoro šestkrát vyšší než u druhého ČEZ, sedmkrát vyšší než u třetí KKCG a má více než desetinásobek tržeb PPF. Ve srovnání s nyní ostře sledovanou CSG je EP Group podle tržeb patnáctkrát větší.
U investory ostře sledovaného EBITDA jsou rozdíly menší, stále ale zásadní. Proti dvojce ČEZ je výsledek EP Group 1,4krát vyšší. V porovnání s ostatními jsou už rozdíly podstatně vyšší. Proti PPF je výsledek bezmála třikrát vyšší. U KKCG je rozdíl 4,2násobný a u CSG bezmála šestinásobný.
2. ČEZ
Dvojkou je polostátní ČEZ s tržbami 13,7 miliardy eur, tedy 332 miliard korun. Ukazatel EBITDA dosáhl 5,5 miliardy eur. ČEZ zaměstnával 33 617 lidí. Pokud vláda dodrží svůj slib z programového prohlášení a zestátní výrobu a naopak prodá část distribuce nebo obchodu skupiny, jak avizuje ministr průmyslu Karel Havlíček, výsledky ČEZ se velmi výrazně změní. Zvlášť ve chvíli, kdy si bude výkup financovat z vlastních zdrojů, jak navrhuje premiér Andrej Babiš.
ČEZ je z celé první pětky firem jediný, který je dramaticky závislý na domácím trhu. Tržby z Česka se na celkových tržbách podílejí z 87 procent. U PPF, která vlastní mimo jiné mobilního operátora O2 nebo televizi Nova, je to 53 procent. U CSG 11 procent. Naopak u energeticko-loterijní skupiny KKCG Karla Komárka je to pouhých osm procent a u největší EP Group dokonce jen sedm procent.
To ukazuje, jak výrazně se největším českým skupinám daří expandovat do zahraničí. U těch privátních už jde spíše o evropské, nebo dokonce globální skupiny se sídlem v České republice. Zároveň je to ale i měřítko toho, jak moc jsou jednotlivé skupiny zranitelné kvůli zásahům české politiky – a jak silně jsou na ní závislé. Dobrou zprávou je, že ve většině případů je tato závislost velmi nízká.
3. KKCG
Trojkou je energeticko-finanční skupina KKCG Karla Komárka, do níž patří kromě Moravských naftových dolů také loterijní společnosti Allwyn nebo řecká sázková firma OPAP. Celkové tržby KKCG v roce 2024 dosáhly 11 miliard eur, v přepočtu 267 miliard korun. EBITDA se vyšplhala na 1,8 miliardy eur.
4. PPF
Čtvrtá příčka podle tržeb patří finanční skupině PPF. Kromě domácího operátora O2, televize Nova či Air Bank má výrazné mediální a finanční investice v Evropě i v zámoří. Po smrti zakladatele Petra Kellnera se však PPF nepouští do výrazných expanzí a doma nakupuje především hotely, jako je pražský Four Seasons. Ten spolu s PPF vlastní i Michal Strnad. Celkové tržby PPF v roce 2024 dosáhly 7,1 miliardy eur, tedy 172 miliard korun.
5. CSG
Strnadova CSG se do této „první ligy“ dostala po ruském útoku na Ukrajinu a prudkém růstu poptávky po munici. Právě CSG nejvíce profitovala z muniční iniciativy české vlády. Největší česká zbrojařská skupina zároveň masivně investovala do zahraničních firem, v čele s americkou Kinetic Group, pořízenou za dvě miliardy dolarů, nebo italskou Fiocchi Munizioni, která patří mezi hlavní evropské výrobce malorážové munice.
Celkové tržby CSG v roce 2024 dosáhly 5,2 miliardy eur, tedy 126 miliard korun, a to včetně všech zahraničních firem. EBITDA se vyšplhala na 34 miliard korun.