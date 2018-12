Akcie, měny & názory Davida Kocourka: Ceny nemovitostí neklesnou | E15.cz

S tím, jak se ochlazuje růst cen nemovitostí, začali někteří zákazníci očekávat, že by snad mohly ceny nemovitostí příští rok dokonce klesat. Podle našeho výhledu to jsou pouze zbožná přání. Ten totiž ukazuje, že příští rok sice růst cen nemovitostí zpomalí z letošních 10,4 procenta meziročně na 4,6 procenta. I v delším horizontu budou ceny realit přinejmenším stagnovat.

Důvodem pokračujícího, ačkoliv o dost slabšího růstu budou nejen poptávkové, ale i nabídkové faktory. Nová výstavba totiž stále více zdražuje, což s sebou táhne i ceny starších nemovitostí.

Ceny nemovitostí budou tlačit nahoru hlavně náklady, tedy ceny stavebních prací. Setrvalý pokles kapacit ve stavebnictví za poslední dekádu se odrazil v jejich současném bezprecedentním vyčerpání a prodloužení období, na které stavební firmy evidují svoje zakázky.

Ceny stavebních prací jsou navíc podporovány i zrychlující dynamikou růstu cen stavebních materiálů. Například ceny cihel byly v listopadu meziročně vyšší o šestnáctprocent. V neposlední řadě k rostoucím cenám ve stavebnictví přispívá i tempo růstu mezd. To v tomto sektoru dosáhlo ve třetím čtvrtletí necelých osmiprocent meziročně, podobně jako v celé ekonomice.

Je tedy vidět, že faktorů, které z nabídkové strany budou podporovat ceny nemovitostí, je celá řada, nemluvě o těžkopádném stavebním řízení, hlavně v Praze a Brně. Zlepšení by tedy muselo nastat ve více faktorech, které mají vliv na cenu stavebních prací, ale to je v příštím roce skoro nemožné. Nižší ceny nemovitostí by tak mohla přinést pouze černá labuť.

Autor je ekonomem Komerční banky