Akcie, měny & názory Jana Vejmělka: Překvapivá výdrž trhů | E15.cz

I když byl vstup do letošního roku na finančních trzích poznamenán rozhořením nových ohnisek na geopolitické mapě světa, finanční trhy jako by to nijak z míry nevyvedlo. Na vyostření konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem, potažmo Irákem (a nezapomínejme ani na opětovně vystrkující růžky severokorejského režimu) reagovaly růstem především ceny ropy a zlata.