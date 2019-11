Akcie, měny a názory Marka Dongrese: Netflix, či Disney? A co oba? | E15.cz

Streamovací služby se pomalu dostávají do povědomí i nejvyzrálejším generacím současné doby a za pár let už nebude nikdo, kdo by o nich neslyšel. Průměrný roční růst tohoto trhu se dle Grand View Research očekává v následujících pěti letech kolem 19 procent, což dává prostor novým hráčům. A v kapitalistickém světě neponechá taková vidina zisku mnoho potenciálních konkurentů chladnými.