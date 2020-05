Glosa Jany Havligerové: Kontrola nad kontroly | E15.cz

Nic proti, kontrola vlády je výsostným posláním sněmovny. Má to ovšem svoje ale. Nákupy ministerstev vnitra a zdravotnictví bude prověřovat také Nejvyšší kontrolní úřad. Jeho expertům snad poslanci nevěří? Práce NKÚ se ale odehraje mimo světla ramp, která potřebují k životu politici. Konstatovat poté, co úřad svou práci dokončí a popíše případné přehmaty, „my jsme to říkali“, politické body nepřinese.

To zasedání komise s pravidelnými tiskovými konferencemi je jiné kafe. Zvlášť když rozsah přijímaných opatření a zásahů byl tak velký, že skoro není možné, aby se přehmaty neobjevily. Komise, bude-li zřízena, může pomalu fungovat až do parlamentních voleb. Znovu. Nic proti kontrole, ale žádná komise Česko na nohy nepostaví.