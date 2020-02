Glosa Jany Havligerové: Málo muziky za moc peněz | E15.cz

Až zase jednou bude premiér Andrej Babiš hlásat, jak jeho vláda nezvyšuje daně – a ono na to dojde –, zkuste si vyhledat, kdy v Česku nastává takzvaný den daňové svobody. Podle čerstvého výpočtu poradenské společnosti Deloitte to letos bude 30. června, na stát budeme pracovat o den déle než loni.

Kabinet utahuje opratě, kterými přivazuje občany ke státní pokladně, ne že ne. Projevuje se to nejen zdražováním, ale i tím, že eráru veškeré výdělky odvádíme až do prázdnin a teprve potom vydělané peníze plynou na naše konto. Skoro o měsíc kratší dobu vydělávají na stát třeba Slováci. Ti budou mít letos den daňové svobody už 4. června.

K zemím, kde lidé pracují na stát nejdéle, patří Dánsko, Švédsko a třeba také Belgie. Jenže tady vstupuje do hry zásadní otázka, co za odvedené finance dostáváme jako protihodnotu. Jsou to služby. A kam se ty tuzemské například na dánské hrabou. V Česku platí: Za hodně peněz málo muziky. Tak si nenechte od politiků nic namluvit.