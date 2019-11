Glosa Martina Čabana: Mistrování ministryně | E15.cz

Jako se to po různých bitvách hemžívá ve společnosti generály, tak je během jednání o státním rozpočtu každý druhý opoziční politik ministrem financí. Vyniká v tom především ODS, která vysvětluje vládě, že může v rozpočtu ušetřit 46 miliard korun, aniž by to prý občané jakkoli pocítili.

Což je smělá teze třeba v případě návrhu na zrušení slev na jízdném pro důchodce a studenty, u nichž lze předpokládat, že by čtyřnásobné zdražení jízdného asi přece jen pocítili. Jakkoli platí, že to opatření je drahé a hloupé.

I některé další návrhy mají racionální jádro a bylo by zajímavé vidět, jak ODS ruší investiční pobídky nebo zemědělské dotace, přesněji jak dlouho by modrým vydrželo politické odhodlání tváří v tvář všem mohutným lobby. Jenže na to je třeba vyhrát volby. A na to je zase třeba nejen mistrovat současnou vládu, což fakt není těžké, ale jednak představit bytelný reformní program, jednak přesvědčit voliče. To první se neděje, což je pro veřejnou debatu věčná škoda. To druhé se neděje rovněž, což je škoda hlavně pro ODS.