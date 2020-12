Glosa Michala Šenka: Bylo, nebylo | E15.cz

Hned na jeho začátku najelo Česko na plnění strategie Country for the Future. Pro širokou politickou reprezentaci to bylo téma číslo jedna. Podzimní krajské a senátní volby tak mohly proběhnout i skrze online hlasování, díky úspěšné aukci kmitočtů pro budoucí 5G sítě přibyl v zemi čtvrtý velký operátor a e-shop na dálniční známky fungoval a funguje, no jedna báseň.

Na konci roku navíc Česko získalo cenu pro nejlepší expozici v rámci Expa v Dubaji. Tam také mimochodem vyrostla a byla kolaudována nová nejvyšší budova světa Džidda Tower.

Vyřešili jsme energetickou strategii země na další roky. Víme kdo, kdy a jak dostaví jaderné zdroje, s nimiž se počítá. Ve světě nás také chválili za to, jak jsme pokročili v přípravách na předsednictví Evropské unie. Má to být sice až v roce 2022, ale vláda chtěla Evropě ukázat, že to myslí vážně, ne že jí to osladí - jako posledně v roce 2009.

Léto bylo fantastické. Nepršelo ani málo, ani moc. Nepřemnožili se žádní škůdci, motýle a tak, nedošlo k žádné podstatnější ekologické havárii. A těch svateb, co přes léto, ale vlastně v průběhu celého roku bylo…

Nebývale se nám dařilo ve sportu. Ještě jsme ani nestrávili překvapivý triumf národního týmu na mistrovství světa v hokeji a do ulic se šlo znovu, protože jsme se dostali až do finále fotbalového Eura. Prohra tam s Portugalskem, Ronaldem a spol., vlastně ani tolik nevadila. Bronzová medaile basketbalistů kolem Satoranského na olympiádě v Tokiu už byla z říše sportovního orgasmu.

Podzim - ten byl ve znamení kultury. Výstava Sluneční králové v Národním muzeu zaznamenala rekordní počet návštěvníků. Podobně jako filmy, na něž se chodilo ve velkém do kina - nová Bondovka, Duna nebo český velkofilm Jan Žižka.

Ekonomika podle očekávání a odhadů uspokojivě rostla a to se promítalo i do platů lidí. V roce 2020 například rekordní počet firem odměnil své zaměstnance 13. platem nebo speciálním celoročním bonusem. Vánoce 2020 proto byly podle různých statistik vůbec nejštědřejší z hlediska útrat za dárky. Symbolem toho může být tradiční předvánoční večírek skupiny PPF. Společnost nejbohatšího Čecha Petra Kellnera pokračovala ve výjimečných vystoupeních exkluzivně pro své zaměstnance, letos jim zahráli U2? Paul McCartney? (dosaďte si).

A ještě na sklonku roku stihli politici hladce odsouhlasit změny, které navrhli ohledně daní. Soulad, který může být inspirací všem.

Těžko říct, co lepšího může přinést rok 2021. Z pozice vedoucího webu E15.cz všem přeji, aby byl takový, jaký jej chcete mít. V únoru předá krysa vládu buvolovi. Což je samo o sobě fantastická zpráva. Buvol totiž přináší spoustu energie na řešení potíží a věští dobré konce.

Disclaimer: O Country for the Future si zatím můžeme nechat jen zdát, stali jsme se pouze Best in Covid. Dokončení Džidda Tower bylo odloženo na neurčito. Předsednictví EU není téma, zato je téma ekologická havárie s poškozením ekosystému v řece Bečvě. Sportovní události roku 2020 byly posunuty zatím na 2021. Stejně jako premiéry zmíněných filmů. Bonusy dostalo nejméně lidí za posledních pět let a v PPF dostali místo „áčkového“ koncertu zázvor. Prezident pak svým nepodpisem daňového balíčku učinil krok, jemuž těžko někdo rozumí.

P.S.: V textu nebylo jedinkráte použito slova koronavirus, covid, čínská chřipka či jakéhokoliv jiného významového synonyma.