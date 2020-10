Glosa Petra Peška: Hradní rozum s.r.o. | E15.cz

Poté, co Miloš Zeman nedávno v televizi vcelku rozumně promluvil k národu kvůli koronavirové krizi, by se dalo dokonce mluvit o trendu. Podtrhuje to i způsob, jakým si na Hradě chtějí výročí vzniku republiky připomenout. Decentně, ale symbolicky. Střídáním stráží, hymnou a ve večerních hodinách nasvícením prvního nádvoří národními barvami. I to zní dobře.

Ale nepředbíhejme…

Hradní kancléř Vratislav Mynář se po oznámení těchto rozumných opatření neudržel a pustil se do pražského primátora Zdeňka Hřiba. První muž metropole totiž tehdy ještě plánovanou ceremonii označil za „ukázkový příklad pohrdání občany“ a „párty pro papalášskou smetánku“. S dodatkem, že „prasata jsou hladová“, který se podle primátorových slov měl týkat neslavné jarní zabijačky, jež v době první vlny epidemie uspořádal právě Mynář.

Od primátora to bylo mimořádně neomalené. A ne kvůli tomu, že záměr Hradu kritizoval. Byl to jeho názor, na který měl právo. Ale hlavně zvoleným, narudlým slovníkem.

Nicméně nebyl důvod se snižovat na tuto úroveň. Od hradního kancléře se čeká přinejmenším nějaký nadhled. Ke komentování takového výroku se nemá jeden z čelných představitelů institutu hlavy státu snížit.

Jenže bohužel, laťka je příliš nízko. Na Hradě. I v podhradí, tedy na pražské radnici.