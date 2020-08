Glosa Petra Peška: Jádro Hirošimy | E15.cz

Z lidského hlediska to pochopitelně byla obrovská tragédie co do počtu mrtvých (bezprostředně po výbuchu zemřelo až osmdesát tisíc lidí) i utrpení obětí. A dodnes to člověk při návštěvě Hirošimy vnímá, jakkoli už dávno nejsou následky v tomto přístavním městě, které se mimochodem počtem obyvatel podobá Praze, patrné.

Pochopitelné je i to, že svržení atomové bomby na Hirošimu a následně na Nagasaki vyvolalo v Japonsku i jinde odpor k jaderným zbraním. Podobně jako se to stalo u jaderné energie po haváriích hlavně v Černobylu a před devíti lety právě v Japonsku ve Fukušimě. Byť je více než pravděpodobné, že právě díky obavám z ničivé síly atomových zbraní a vzájemného zničení nevypukla třetí světová válka.

U vzpomínaných jaderných útoků se zároveň nesmí zapomínat na dvě základní fakta. Stalo se to za války. A především to byl útok na Japonsko, jednoho z agresorů stojících u zrodu války. Nemluvě o sveřeposti, s jakou velení tehdejší císařské armády odmítalo boje ukončit.

Už jen zuřivost, s jakou probíhaly pozemní boje o japonský ostrov Okinawa (celkem přes sto tisíc obětí, většina na japonské straně), vypovídala o tom, jak by vypadala bitva o zbytek země. Teprve ničivé, spektakulární útoky na Hirošimu a Nagasaki přinutily japonské vedení ke kapitulaci.

Své pochopitelně sehrálo i použití nové, tak trochu tajemné zbraně. Ostatně předchozí konvenční nálety na Tokio s následným požárem si vyžádaly víc obětí než bomba v Hirošimě, a to přes sto tisíc. Dodnes se ale připomíná Hirošima.

A dodnes se na tuto událost nahlíží přinejmenším ze dvou úhlů. Jen pro názornost, i na webu veřejnoprávní ČT se během čtvrtka postupně objevila zpráva hovořící v titulku o tom, že „Američané seslali na Hirošimu atomovou zkázu“. A později příspěvek hlásající, že „svržení jaderných pum na Japonsko ukončilo druhou světovou válku“.

Obojí je pravda, ale větší vypovídací hodnotu má druhé sdělení. I když se to leckomu nemusí líbit.