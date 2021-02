Toxické hnutí ANO - Glosa Petra Peška | E15.cz

Z pohledu „oranžových“ tomu jde pochopitelně rozumět snadno. Po více než sedmi letech, kdy se paktováním s ANO namočili – původně alespoň formálně v nadřazené pozici, nyní i fakticky jako juniorní partner – se snaží od tohoto vládnoucího sourozence distancovat.

Hnutí Andreje Babiše je sice nutnou politickou nevěstou z rozumu, ale z politického hlediska toxickým koaliční partnerem. A hlavně destrukčním, co se voličské základny týká.

Premiérův politický projekt vyluxoval nejdříve pravý střed a po prozření těchto voličů se vydal ještě úspěšněji lovit v levicových vodách. Sociální demokraté se střídavě snažili své prošlé nápady „prodávat“, jindy některé věci blokovat, ale při pohledu na voličské preference jim to stejně nijak moc nepomohlo.

Není to ale jen pohled do politické současnost či minulosti. Jde o budoucnost, o povolební uspořádání. Protože podle nynějších voličských nálad se nedá vyloučit, že sice ANO může sněmovní volby opět vyhrát, ale bude mít problém s hledáním koaličních partnerů.

Ať už kvůli jejich neochotě či prostému faktu, že nepřelezou pětiprocentní laťku nutnou ke vstupu do dolní, ale důležitější parlamentní komory (v některých krajích to je tato hranice i výše, ale nepředbíhejme očekávaný verdikt Ústavního soudu).

Každopádně se potvrzuje, že pro ANO to nebude po podzimním klání lehké. Středopravicová opozice se vůči němu vymezila, hlavně skrz kauzy a personálie týkající se Andreje Babiše. A současní levicoví partneři hledají co nejzamlženější výmluvy, jak to bylo uplynulé roky útrpné a proč to nepůjde dál.

Pro premiérův politický projekt je to samozřejmě nepříjemné. Ale nikoliv neřešitelné. Pro ty ostatní – ať už vládní, polovládní, poloopoziční či úplně opoziční strany - to je každopádně jasný a zřetelný signál. Hnutí ANO se nyní bude snažit zajistit si co nejlepší volební výsledek a potažmo nejlepší vyjednávací pozici.

Bez ohledu na okolí.