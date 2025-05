Ještě koncem března se Česká národní banka chlubila rekordním ziskem, když za loňský rok dokázala vydělat rekordních 151 miliard korun. Z loňského obrazu světového finančního a ekonomického systému ovšem takřka nezůstal kámen na kameni a alespoň prozatím je všechno jinak, i pokud jde o hospodaření tuzemské centrální banky. To se v závěru dubna propadlo do obří ztráty, přičemž důvodem jsou nejen otřesy na Wall Street, ale zdánlivě paradoxně i příliš tvrdá koruna. Naposledy měla centrální banka takto velkou průběžnou ztrátu v roce 2022. Vyplývá to z nejnovějších statistik publikovaných samotnou ČNB.