Americký prezident Donald Trump ztratil po letech trpělivost s Boeingem. Než mu výrobce dokončí nové letouny s označením Air Force One, hodná používat jedno z nejluxusnějších letadel, co jsou aktuálně k dostání na trhu s použitými stroji. Jde přitom slovy bazaristů o pořádný ležák, který hledá kupce už přinejmenším pět let. Méně zábavná je skutečnost, že tomuto stroji bude chybět přinejmenším část z rozsáhlé bezpečnostní výbavy, kterou disponují i současné letouny Boeing 747, které mají za úkol nejen přepravu hlavy Spojených států, ale i jeho ochranu v případě všech myslitelných krizí.