TCF Capital, investiční vehikl zakladatele Rohlíku Tomáše Čupra, je při chuti. Poté co převzal kontrolu nad lékárenským e-shopem Pilulka a investoval do startupu Macromo , který na základě analýzy dat z krevních a DNA testů sestavuje přehled zdravotních rizik, posílil v Německu.

Čupr letos začal vytvářet novou divizi firem zaměřených na zdravý životní styl a preventivní péči, do níž spadá Pilulka, Macromo a nově i výrobce kojenecké výživy Töpfer – Babywelt. Kontrolu nad bavorskou firmou v procesu insolvence převzal Čupr společně s firmou TPAG osmadvacetiletého byznysmena Toma Procházky, která se specializuje na restrukturalizace a optimalizace výrobních procesů.

Čupr a Procházka zamýšlejí upevnit vedoucí postavení firmy na domácím trhu, chtějí udržet provoz ve výrobním závodě v Dietmannsriedu a předpokládají robustní rozšíření distribuce ve fyzickém i online prostředí. Töpfer bude také těžit ze synergií s Čuprovými společnostmi Rohlík (Knuspr.de) a Pilulka.

„Firma má tak předpoklady k tomu, aby se brzy stala mezinárodně uznávaným výrobcem kojenecké a dětské výživy. Udržením kvality výroby na nejvyšší možné úrovni a přidáním nových distribučních kanálů jí pomůžeme využít nové tržní příležitosti, aby si značka získala do roku 2030 důvěru jednoho milionu matek v Německu i za jeho hranicemi,“ slibuje si od čerstvé akvizice Peter Klekner, generální ředitel TCF Capital.

Kojenecká výživa ze závodu Töpferu v Dietmannsriedu v bavorském regionu Allgäu je už dnes v nabídce Rohlíku a Pilulky pod Čuprovou privátní značkou Lambini. TCF Capital přináší do německé firmy rozsáhlé zkušenosti v oblasti mezinárodního marketingu a maloobchodní distribuce potravin a kapitál pro možné strategické investice v oboru kojenecké výživy. Tým TPAG je odpovědný za restrukturalizaci a optimalizaci výroby včetně přenastavení vnitřních procesů a kontroly kvality výroby.

„Angažmá v Töpferu pro nás neznamená restrukturalizaci řízenou na dálku. Naši lidé jsou přímo na místě a spolupracují s německým týmem s jasným cílem přetvořit tradiční rodinnou firmu v silnou a agilní moderní společnost,“ uvedl Tom Procházka, generální ředitel společnosti TPAG.

Vstup Čupra do německé tradiční firmy Töpfer i do startupu Macromo má spojitost i se současným děním v Pilulce. Firma Growth Expert vlastněná Čuprovým investičním fondem na konci března uplatnila opci k nabytí kontrolního podílu. Čupr loni poskytl Pilulce úvěr ve výši 80 milionů korun a opci si zajistil.

Čupr uvažuje o Pilulce jako o vhodném doplnění svého retailového portfolia vedle Rohlíku. V rozhovoru pro e15 magazín hovořil o tom, že by se Pilulka mohla do budoucna zaměřit jen na prevenční část a prodej léků přenechat nějakému partnerovi. „To by mohl být příběh Pilulky – ze slabého lékárenského hráče se stát silným well‑being hráčem. Ale já nejsem akcionář Pilulky, nemůžu a nechci za ni mluvit,“ řekl v rozhovoru, který proběhl ještě před březnovou valnou hromadou, kde Čupr a jeho lidé Pilulku ovládli.