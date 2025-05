9. Dánsko

štíty domů v Kodani | Zdroj: profimedia.cz

Pokles reálných mezd dopadl i na Dánsko. Přestože se tamní společnost dlouhodobě spoléhá na silný sociální stát, vývoj posledních let ukázal, že ani zde se nepodařilo zcela ochránit reálné příjmy obyvatel před dopady globálních krizí. Oslabení se promítlo zejména do dostupnosti služeb a každodenních výdajů domácností.

Hlavním faktorem byla inflace, která se vymkla dlouhodobému průměru, na nějž byli dánští spotřebitelé zvyklí. Nejvýraznější nárůsty cen zasáhly potraviny, energie a nájemné, zatímco růst mezd v řadě odvětví byl jen pozvolný, především kvůli dohodám uzavíraným před inflační krizí. Dánsko sice disponuje silným systémem kolektivního vyjednávání a sociálními nástroji, avšak míra reakce na rychlý růst cen byla omezená. Navíc vysoké úrokové sazby zavedly další tlak na rodiny splácející hypotéky.

Do budoucna by se ale ekonomika měla opět stabilizovat zejména díky zkrocení inflace. Dánský model sociálního státu má navíc silné předpoklady pro adaptaci. Pokud se podaří udržet zaměstnanost a produktivitu, reálné mzdy by se měly začít opět zvyšovat.