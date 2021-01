Glosa Petra Peška: Testovací záplata pro pražské letiště | E15.cz

Pražské Letiště Václava Havla vypsalo zakázku v předpokládané hodnotě pěti miliard. Nemalé jsou už teď i ceny za testování po příletu (1750 korun za standardní test, 7500 korun za výsledek do dvou hodin).

To všechno by bylo v pořádku, ani zdraví není zadarmo. Pokud by tedy nešlo o tuto výjimečnou situaci a specifický sektor. Stát platí českým obyvatelům i docela levné antigenní testy. A pokud existuje společenská shoda na této formě dotace, nejspíš by mohla být i na podpoře cestovního ruchu.

Třebas výjimečně netržním přístupem k testování cizinců, kteří sem přilétají. Ostatně, hodně z nich tu pak utrácí, takže ani stát na tom ve finále není škodný.

Jenže to vyžaduje strategické uvažování, ekonomickou představivost a dlouhodobý výhled za horizont okamžité popularity. Tedy věci, kterých se u současné vlády příliš nedostává.

Podpora levného testování jak zaměstnanců letiště, tak hlavně přijíždějících turistů je přitom investicí, která se vyplatí. Víc než mnohé jiné finanční dárečky, které jsou pouze zbytečným prohlubováním už tak hluboké díry ve veřejných financích.