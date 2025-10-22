Nová EET má snížit daně. Systém bez papírových účtenek chce ANO spustit už za rok
Znovu a lépe plánuje hnutí ANO spustit elektronickou evidenci tržeb, která byla v minulosti vypnuta kvůli covidové pandemii a posléze zrušena vládou Petra Fialy. Přestože SPD a Motoristé další zátěž podnikatelů ve svých volebních programech odmítali, nyní nevylučují, že po určitých ústupcích formace Andreje Babiše by byli pro. I proto by mohla být nová EET vůči firmám vstřícnější než její původní podoba prosazená s platností od roku 2016 bývalým kabinetem ANO a ČSSD.
ANO, SPD a Motoristé začali tento týden jednat o vládním programu. Zatím se však zaměřují spíše na oblasti a body, u nichž snáze nalézají společnou řeč. Rozhovory budou pokračovat také o víkendu, kdy by se podle prvního místopředsedy ANO Karla Havlíčka měly provázat dohody o jednotlivých kapitolách. Ty mají strany vznikající vládní koalice dokončit v pátek.
Bonusy pro poctivé firmy
ANO se pokouší vyjít vstříc dřívějším návrhům firem, které marně přesvědčovaly Fialovu vládu, aby EET zachovala na dobrovolné bázi. Hospodářská komora, Svaz obchodu a cestovního roku nebo Asociace českého tradičního obchodu za nepovinné připojení k systému žádaly odklad daňových povinností o tři měsíce či jasné navázání dotačních a kompenzačních mechanismů na data z evidence tržeb.
V podobném duchu hovoří místopředsedkyně ANO Alena Schillerová. Slibuje jednodušší model EET, v němž povinný tisk papírových účtenek nahradí aplikace. Odpadla by tak nutnost neustálého napojení na internet, což některým provozovnám například v horských oblastech se špatným signálem způsobovalo komplikace.
„Zvažujeme možnost přímých každoročních daňových slev a finančních benefitů pro všechny podnikatele, kteří budou své tržby evidovat řádně,“ říká Schillerová. Za nejzazší termín zavedení nové evidence nazývané hnutím EET 2.0 považuje začátek roku 2027.
Motoristé žádají výjimky
Záměr ANO však naráží na SPD a Motoristy. Strany nechtějí především živnostníky a malé firmy zatěžovat dalšími povinnostmi, naopak by jim ulevily. „V případě, že by evidence tržeb měla být opětovně prosazena, budeme trvat na výjimkách pro všechny podnikatelské subjekty s ročním obratem do pěti milionů korun,“ uvedl jeden z hlavních vyjednavačů Motoristů Boris Šťastný. Strana podle něj není příznivcem EET, ale vnímá, že pro ANO je to jedno ze stěžejních témat.
Při jednání s možnými koaličními partnery se Babišovo uskupení může opírat o aktuální postoje restauratérů a hoteliérů. Jejich zástupci obnovení moderní formy EET podporují. „Mezi priority oboru patří i znovuzavedení elektronické evidence tržeb nebo zjednodušení pravidel pro zaměstnávání lidí ze zemí mimo Evropskou unii,“ uvádí šéf Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek.
Poukazuje tak na další slib ANO, které hodlá pomocí zkrácení lhůt pro pracovní povolení na dva měsíce, implementací takzvaných smart víz a snížením administrativy přilákat 100 tisíc kvalifikovaných cizinců.
I tady se ale mohou vyjednávání o programu rodícího se koaličního kabinetu zadrhnout. SPD dlouhodobě brojí proti přílivu zahraničních pracovníků do Česka, byť by pracovali legálně a odváděli daně a pojistné. Třeba v květnu žádal předseda SPD Tomio Okamura revizi povolení k pobytu všech Ukrajinců.