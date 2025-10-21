Největší překvapení žebříčku boháčů. Země se silnými vazbami na Česko předehnala i Čínu
Počet dolarových milionářů na světě v poslední dekádě prudce narostl. Žebříček zemí, kde jich přibylo nejvíc, ovládla Asie – a vítěz má překvapivě úzké vazby na Česko. Data společnosti Henley & Partners ukazují, že Evropa z boje o bohatství vypadává.
10. Nový Zéland
Nový Zéland je známý pro svou nedotčenou přírodu. V zemi se ale i dobře vydělává. |
O necelou polovinu od roku 2013 se rozšířil počet dolarových milionářů na Novém Zélandu. V pětimilionové zemi jich ke konci roku 2023 bylo přes 56 tisíc. Nový Zéland se může pochlubit například stabilní, rozvinutou ekonomikou s vysokou kvalitou života, která dlouhodobě přitahuje investory i movité přistěhovalce.
K růstu bohatství v zemi přispívá kombinace ekonomické stability, efektivního právního systému a vysoké transparentnosti podnikatelského prostředí. Nový Zéland se pravidelně umisťuje mezi nejlépe hodnocenými zeměmi v žebříčcích snadnosti podnikání a vnímání korupce. Jeho ekonomika je rozmanitá, zahrnuje zemědělství, export mléčných výrobků, turistiku, ale také technologický sektor, který za poslední dekádu zažil silný rozmach.
Růst počtu dolarových milionářů je z velké části výsledkem expanze realitního trhu, především ve městech jako Auckland či Queenstown, kde ceny nemovitostí vzrostly výrazně nad průměr. V kombinaci s přísunem bohatých migrantů, zejména z Asie a Severní Ameriky, došlo k dalšímu zrychlení růstu bohatství.
9. USA
Spojené státy neustále generují nové milionáře. |
Spojené státy americké si drží pozici absolutního lídra v celkovém počtu dolarových milionářů na světě. Celkem jich v roce 2023 bylo v zemi skoro 5,5 milionu. Od roku 2013 se jejich počet zvýšil o 62 procent, což v tomto žebříčku stačilo „jen“ na deváté místo. I přesto, že USA mají desítky let vysoce rozvinutou ekonomiku, dokázaly stále generovat značný nárůst nového bohatství. Země těží ze své velikosti, globálního vlivu, inovací a vysoké koncentrace podnikatelské aktivity.
Za růstem bohatství obecně stojí silné a diverzifikované hospodářství, zejména sektory jako technologie, finance, zdravotnictví či spotřební služby. Podnikatelské prostředí v USA je známé svou flexibilitou, přístupem ke kapitálu a kulturou inovací. Významný vliv měl také růst akciového trhu, který po roce 2013 zaznamenal rekordní období, čímž se zhodnotily investice milionům Američanů.
Samotný nárůst dolarových milionářů je z velké části poháněn technologickým boomem, zejména v oblastech jako Silicon Valley, Austin či New York. Mnoho nových milionářů se rekrutuje z řad startupových zakladatelů, investorů nebo zaměstnanců s akciovými podíly. Velkou roli hrají také nemovitosti. V některých oblastech, jako jsou Miami nebo San Francisco, došlo k extrémnímu zhodnocení majetku domácností.
8. Singapur
Singapur dokázal těžit ze své polohy, patří mezi takzvané asijské tygry. |
Singapur se umístil na osmém místě v žebříčku s 64procentním nárůstem počtu dolarových milionářů od roku 2013. Tento městský stát s populací kolem šesti milionů obyvatel je dlouhodobě považován za jedno z nejbohatších a nejstabilnějších finančních center světa. Díky strategické poloze v jihovýchodní Asii, silné právní infrastruktuře a nízké míře korupce se stal atraktivním místem nejen pro podnikání, ale i pro uchovávání a růst kapitálu.
K celkovému růstu bohatství v Singapuru přispívá jeho otevřená ekonomika založená na obchodu, bankovnictví a technologických službách. Stát aktivně podporuje inovace, digitální transformaci a přitahování zahraničních talentů a firem. Důležitou roli hraje také realitní trh, protože ceny nemovitostí v prémiových lokalitách vzrostly výrazně, a pro mnohé rezidenty a investory se tak staly hlavním zdrojem bohatství. Singapur navíc efektivně spravuje své státní fondy a podporuje podnikatelské prostředí, které umožňuje růst i menším firmám.
Růst dolarových milionářů v Singapuru je výsledkem kombinace domácího úspěchu a přílivu bohatých cizinců. Mnoho jednotlivců z Číny, Indie či Evropy si zde zřizuje druhý domov díky politické stabilitě, výhodnému daňovému režimu a vysoké kvalitě života. Kromě toho mnoho milionářů zbohatlo prostřednictvím úspěšných technologických startupů nebo jako vysocí manažeři v globálních firmách se sídlem v Singapuru.
7. Monako
Téměř každý třetí rezident Monaka je dolarový milionář. |
Monako, malý knížecí stát na Azurovém pobřeží, obsadilo sedmé místo v žebříčku s nárůstem počtu dolarových milionářů od roku 2013 o 68 procent. Ačkoliv má jen kolem 40 tisíc obyvatel, téměř každý třetí rezident je dolarový milionář, což z Monaka činí světový unikát. Jde o nejhustší koncentraci bohatství na světě. Díky svému prestižnímu postavení a exkluzivitě láká bohaté jednotlivce z celého světa, zejména z Evropy.
Z hlediska růstu bohatství obecně hraje klíčovou roli unikátní ekonomický a daňový model Monaka. Stát nevybírá daň z příjmu pro fyzické osoby, což v kombinaci s bezpečností, stabilitou a atraktivním klimatem vytváří mimořádně příznivé prostředí pro bohaté jednotlivce. Ekonomika Monaka je silně orientovaná na služby, zejména finančnictví, turismus, luxusní nemovitosti a jachting.
Nárůst dolarových milionářů je v případě Monaka způsoben téměř výhradně přílivem bohatých osob ze zahraničí. Monako se stalo bezpečným přístavem pro evropské milionáře hledající nejen nízké daně, ale také diskrétní a stabilní prostředí. Mnozí zde investovali do nemovitostí, jejichž hodnota za posledních deset let prudce vzrostla. Tento trend pravděpodobně bude pokračovat i nadále, protože dostupných pozemků je málo a poptávka po takzvaném daňovém ráji na riviéře zůstává vysoká.
6. Malta
Malý ostrov zaznamenal příliv boháčů. |
Další malý, tentokrát ostrovní stát zaujímá v žebříčku šesté místo. Na Maltě vzrostl počet dolarových milionářů od roku 2013 o 74 procent. Přestože má tento stát jen něco přes půl milionu obyvatel, zaznamenal výrazný příliv bohatých jednotlivců i domácí akumulaci majetku. Strategická poloha Malty mezi Evropou a Afrikou, členství v EU a relativní stabilita ji činí atraktivním místem pro kapitál i trvalý pobyt.
Růstu bohatství na Maltě pomohla kombinace několika faktorů. Země se od počátku tisíciletí úspěšně transformovala na servisně orientovanou ekonomiku. Silně se zde rozvinuly obory jako finanční služby, turismus a realitní trh, ale také třeba online hazard. Malta rovněž investovala do digitalizace a nabízela pobídky pro zahraniční investory a podnikatele. Specifické postavení v rámci EU umožňuje využít evropského trhu, zatímco si země uchovává některé fiskální výhody, například příznivé firemní zdanění.
Nárůst dolarových milionářů byl poháněn nejen domácími podnikateli, ale i bohatými cizinci, kteří se na Maltu přistěhovali díky programu takzvaných zlatých pasů. Tento program umožnil získat občanství výměnou za investice do ekonomiky nebo nemovitostí, což přilákalo movité jednotlivce z Ruska, Blízkého východu či Asie. Vysoká poptávka po prémiovém bydlení vedla k růstu cen nemovitostí, což dál zvyšovalo čisté jmění vlastníků.
5. Spojené arabské emiráty
Ropa hrála roli i v počátečním rozvoji Dubaje. Emiráty jednou z nejbohatších a nejmodernějších zemí Blízkého východu. |
Spojené arabské emiráty se umístily na pátém místě v žebříčku s nárůstem dolarových milionářů o 77 procent od roku 2013. S přibližně 10 miliony obyvatel a silně urbanizovanou populací jsou Emiráty jednou z nejbohatších a nejmodernějších zemí Blízkého východu. Hlavní města Dubaj a Abú Dhabí jsou známá jako globální centra obchodu, luxusu a investic, což ze země dělá magnet pro bohaté jednotlivce i firmy z celého světa.
K růstu bohatství v zemi přispívá dlouhodobá ekonomická diverzifikace. Ačkoliv ropa zůstává důležitým zdrojem příjmů, vláda cíleně investovala do rozvoje sektorů jako turismus, finanční služby, nemovitosti, logistika a technologie. UAE zavedly volné ekonomické zóny, umožnily úplné zahraniční vlastnictví firem a snížily byrokracii. To vše ve spojení s absencí daně z příjmu vytvořilo mimořádně atraktivní prostředí pro podnikání a růst majetku.
Příčinou výrazného nárůstu dolarových milionářů je především příliv bohatých expatů, tedy investorů a podnikatelů, kteří se do UAE stěhují za nižšími daněmi, vyšší kvalitou života a obchodními příležitostmi. Dubaj se během poslední dekády stala regionálním centrem pro startupy i korporace, což přitáhlo talent i kapitál. Realitní trh v luxusním segmentu zažil od pandemie prudký růst, především díky migraci z Ruska, Evropy a Indie.
4. Indie
Nejlidnatější země světa, která je zároveň pátou největší ekonomikou, zaznamenala v poslední dekádě obrovskou dynamiku. |
Těsně pod pomyslnými stupni vítězů skončila Indie. Počet dolarových milionářů se od roku 2013 zvýšil výrazně o 85 procent. Nejlidnatější země světa, která je zároveň pátou největší ekonomikou, zaznamenala v poslední dekádě obrovskou dynamiku. Přechod od převážně agrární ekonomiky k technologicky a podnikatelsky orientované společnosti vytvořil prostor pro rychlý růst bohatství u části populace.
K růstu bohatství v Indii zásadně přispěla expanze technologického sektoru, především v oblasti IT služeb, softwarového vývoje, fintechu a startupového ekosystému. Indické firmy jako Infosys, Tata Consultancy Services nebo novější startupy jako Zerodha či Byju’s vytvořily desítky tisíc pracovních míst a umožnily vznik nových podnikatelských elit.
Samotný nárůst dolarových milionářů je především důsledkem vzniku nové generace podnikatelů a investorů, kteří zbohatli díky růstu hodnoty svých firem nebo podílů v rychle rostoucích sektorech. Roli hraje i rostoucí střední třída, která investuje do akcií, nemovitostí a startupů.
3. Mauricius
Turistický ráj si vybudoval i pověst atraktivního místa pro bohaté jednotlivce a zahraniční investory. |
Třetí místo v tomto žebříčku obsadil Mauricius. Počet dolarových milionářů se v tomto ostrovním státě zvýšil o 87 procent. Mauricius je známý především jako turistický ráj a během poslední dekády si vybudoval i pověst atraktivního místa pro bohaté jednotlivce a zahraniční investory. S populací kolem 1,3 milionu patří k nejbohatším africkým zemím na obyvatele.
Růstu bohatství na Mauriciu pomohla ekonomická transformace z tradičně zemědělské ekonomiky směrem k sektorům s vyšší přidanou hodnotou jako finanční služby, nemovitosti, IT a turismus. Stát navíc vytváří příznivé daňové podmínky, které lákají investory i movité přistěhovalce. Klíčovým faktorem je také široká síť obchodních dohod a blízkost rychle rostoucích trhů Afriky a Asie.
Nárůst dolarových milionářů je spojen zejména s přílivem zahraničních bohatých jednotlivců, kteří se na Mauriciu usazují díky výhodným daňovým režimům, pobytovým programům a dostupnosti luxusních nemovitostí. Vzniklo zde několik rezidenčních projektů cílených na zahraniční klientelu. Dále se zde rozvíjí offshore finanční sektor, který přitahuje kapitál z Evropy, Indie i Číny.
2. Čína
Čína představuje jeden z hlavních motorů globálního růstu bohatství. |
Čína zaujímá druhé místo v žebříčku s nárůstem počtu dolarových milionářů o 92 procent od roku 2013. Se svou obrovskou populací a druhou největší ekonomikou světa představuje jeden z hlavních motorů globálního růstu bohatství. Během posledních desetiletí prošla Čína transformací. Z ekonomiky založené na výrobě se postupně přesouvá k modelu postavenému na spotřebě, technologiích a inovacích.
Růst celkového bohatství v Číně je poháněn masivním hospodářským růstem, urbanizací, rozvojem infrastruktury a rozsáhlými investicemi do výzkumu a technologií. Vznikl zde silný domácí trh s rozsáhlou střední třídou, která postupně přebírá roli klíčového spotřebitele. Velkou roli sehrály i vládní pobídky pro domácí inovace, podpora e-commerce a digitální platební systémy. Čína se také stala centrem výroby elektromobilů, solární energie a umělé inteligence, což dále posílilo její ekonomickou sílu.
Příčinou prudkého nárůstu dolarových milionářů je především technologický a podnikatelský boom. Mnoho nových milionářů vzniklo díky rychlému zhodnocení majetku ve firmách jako Alibaba, Tencent, ByteDance nebo Xiaomi. Čína má také jednu z největších startupových scén na světě, podporovanou domácími investory i státem. Vedle podnikatelů zbohatli i investoři do akciového trhu a nemovitostí, zejména ve velkých městech jako Peking, Šanghaj nebo Šen-čen.
1. Vietnam
Počet dolarových milionářů ve Vietnamu se od roku 2013 skoro zdvojnásobil. |
První místo v žebříčku možná překvapivě obsadil Vietnam. Počet dolarových milionářů se od roku 2013 skoro zdvojnásobil. Konkrétně se jejich počet zvýšil o 98 procent. Přestože se stále řadí mezi rozvíjející se ekonomiky, jeho tempo růstu bohatství patří k nejrychlejším na světě. Se zhruba 100 miliony obyvatel a strategickou polohou v jihovýchodní Asii se Vietnam v posledním desetiletí postupně proměnil v průmyslovou a exportní velmoc s rostoucí spotřebitelskou třídou.
Růst celkového bohatství ve Vietnamu je výsledkem stabilního ekonomického růstu, který se v průměru držel nad šesti procenty ročně. Země se stala oblíbenou destinací pro výrobní přesun nadnárodních firem, zejména po obchodních napětích mezi USA a Čínou. Silně se rozvinuly sektory jako elektronika, textil, exportní průmysl a logistika. Vietnam těží i z mladé populace, zlepšující se infrastruktury, růstu domácí spotřeby a rostoucí digitalizace ekonomiky.
Nárůst počtu dolarových milionářů je výsledkem kombinace rychlé industrializace a vzniku nové podnikatelské vrstvy. Mnoho jednotlivců zbohatlo díky úspěchu ve výrobě, realitním investicím nebo vstupu na burzu. Vedle domácích milionářů Vietnam přitahuje i investory ze zahraničí, kteří zde zakládají firmy či využívají rostoucí kupní sílu místních.