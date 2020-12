Glosa Petra Peška: Volební hra s daty | E15.cz

Sněmovní karty se opět rozdají začátkem října, oznámil v pondělí Miloš Zeman. Vyhlášení termínu voleb do dolní parlamentní komory na 8. a 9. října 2021 není až tak překvapivé vzhledem k tomu, že prezident to avizoval už ve svém vánočním poselství. Nicméně pouhou technikálií to není a vybízí to k různým výkladům.

Jednak je zvláštní, že prezident Zeman termín voleb vyhlásil už takhle brzy. Před minulým sněmovním kláním v roce 2017 to učinil až začátkem dubna, čas měl nyní teoreticky až do začátku července. Když si trošku zaspekulujeme, sleduje tím dva cíle.

Jednak tím smetává ze stolu občas probíranou možnost, že by se volilo předčasně, dejme tomu v květnu či v červnu. Tím by se o něco dříve ukončila agónie čím dál víc rozhádané vlády, navíc by se rytmus sněmovních voleb vrátil do pozdního jara. Což například nové vládě – pokud tedy vznikne dost rychle – dává prostor pro přípravu rozpočtu na příští rok.

Vyčíst se dá z prezidentova vyhlášení termínu voleb ještě další věc. Tuto vládu nechá prezident dosloužit až do října. I kdyby například sociální demokraté splnili svou další hrozbu a opravdu odešli a premiér Babiš je vyměnil za pár prohradních nestraníků.

Zapadnout by ale neměl ani jeden veskrze pozitivní detail, že tentokrát termín voleb hlava státu oznámila důstojněji než v onom dubnu 2017, kdy se to národ dozvěděl během jeho rozhovoru pro soukromou televizi Barrandov.

A co z to plyne pro nadcházející rok? Miloš Zeman bude mít dostatek času uplatňovat vliv na vládu, která mu jde v mnohém na ruku. A pak zhruba tři měsíce na to, aby narýsoval podobu kabinetu příštího.

Pro většinu politických stran je pondělní oznámení spíše dobrou zprávou. Jednak mají dost času na přípravu náročných a často i nákladných předvolebních kampaní. A hlavně znají pevný termín hlasování – kvůli zamlouvání billboardů, reklamního prostoru v médiích a tak dále.

Což ovšem ani v nejmenším neznamená, že máme před sebou přes devět měsíců politické stability. Možná spíše naopak.