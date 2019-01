Historik Stehlík: Palach byl hrdina, česká společnost ale zná své dějiny jen minimálně | E15.cz

Česká společnost má o svých dějinách jen minumum informací. I to je často do jisté míry zkreslené, tvrdí vojenský historik Eduard Stehlík. Jan Palach je podle něj hrdina, stejně jako bratři Mašínové.

Podle Stehlíka je naprostý nesmysl, že by byl Palachův čin protestem proti okupaci. Chtěl prý zburcovat veřejnost a jeho upálení mělo význam. Inspiroval se u budhistických mnichů, kteří protestovali právě vlastní obětí. Palach měl pistoli a zvažoval ji použít proti okupačním vojákům. Kdyby to udělal, vyrobil by z něj podle Stehlíka režim vraha.

Historik míní, že dějiny nevznikají samy od sebe, ale tvoří je lidé, kteří je posouvají dopředu víc než ostatní. Palach, Kubiš, Gabčík nebo bratři Mašínové. Jejich činy byly podle Stehlíka reakcí na komunistický teror a vraždění. Je konsternován tím, jak kategoricky o nich mluví lidé, kteří o tom nic nevědí. Hodnotí třeba podle jednoho dílu seriálu o majoru Zemanovi. Vnímaní Mašinů českou společností se ale prý změnit může a možná budou vnímáni třeba jako Jan Palach.