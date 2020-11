Komentář Jana Skopečka: Trump bude bojovat za volnější obchod | E15.cz

Přeji si a doufám, že v blížících se volbách v USA obhájí svůj prezidentský mandát zástupce republikánské strany Donald Trump. Nepřeji si, aby se místo něj do Bílého domu nastěhoval levicový Joe Biden se svojí ještě levicovější viceprezidentkou Harrisovou sympatizující s radikálním levicovým křídlem Demokratické strany. Už tak je neomarxismu a radikálních, progresivistických levicových sil v USA více než dost.

Hned na úvod ale musím přiznat, že mám velký ostych psát a argumentovat ve prospěch jednoho z kandidátů nadcházejících prezidentských voleb v USA. Nikoliv proto, že bych chtěl své preference jakkoliv skrývat, či neměl v jejich prospěch dostatek argumentů. Jsem ale občanem ČR, navíc aktivním politikem, a tak píšu tento text s pokorou a plným vědomím toho, že je výhradně na občanech Spojených států, koho si za svého prezidenta vyberou. Nám pak nezbývá, než takové rozhodnutí plně respektovat. Kéž by si tuto věc uvědomovali i nejrůznější bojovníci z evropských institucí, domácí politiky i médií vedoucí válku proti ve svobodných volbách legitimně zvoleným konzervativním představitelům Polska či Maďarska.

Je ale také pravdou, že výsledek prezidentských voleb USA neovlivní jen samotné Spojené státy, ale díky vojenské, hospodářské a civilizační síle i celý zbytek světa, včetně nás. Významné politické, ekonomické, kulturní či společenské změny, které se udály v USA (dobré i ty špatné), se dříve či později přelily i do naší části světa, nebo ji ovlivnily. A v tomto směru nás nemůže nechat klidným dění ve Spojených státech, když jsme v posledních měsících svědky děsivých, agresivních útoků na samotné základy, na kterých svobodné, ekonomicky a kulturně dominantní USA vyrostly.

Strhávání soch těch, kteří Spojené státy vybudovali, zradikalizovanými skupinami v řadě metropolí Spojených států znamená odmítání dosavadní historie USA a snahu ji vymazat a přepsat. Přesně podle známého Orwelova citátu, „Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost“. Útoky na policii, a dokonce vážně míněné návrhy a pokusy policii zrušit jsou symbolem útoku na řád a pravidla, bez kterých se svoboda a demokracie neobejdou.

A o to právě i v těchto volbách jde. Ti, kteří útočí, odmítají dosavadní politický, ekonomický a kulturní model Spojených států. Svoboda jednotlivce, ta nejvyšší hodnota pro každého z nás, kdo se hlásí k pravici, pro ně důležitou hodnotou není. Ale nejde jen o zradikalizované fanatiky, kteří hází na policii Molotovovy koktejly. Svoboda jednotlivce, či občanská práva neříkají nic ani levicově progresivistickým elitám na amerických univerzitách, v redakcích vlivných médií či nadnárodních organizacích. Dřívější boj tradiční levice za vykořisťovaného dělníka proti zlému kapitalistovi nahradil boj progresivní levice za údajně vykořisťovaného příslušníka různě definovaných minorit proti běžnému Američanovi, který se k žádné takové minoritě nehlásí. I když výše jmenovaní zástupci progresivní levice svůj pochod institucemi dotáhli do vítězného konce, Donald Trump se může alespoň pokusit tyto trendy brzdit. Duo Biden a Harrisová by těmto trendům naopak dalo další zelenou.

Trump sice nehájí volný trh tak silně, jak bych si přál, ale určitě bude bránit kapitalismus více než Biden. Jeho celní válku vidím jako tvrdou hru s cílem odstranit či snížit cla na americké producenty, a ve finále tak přispět k volnějšímu mezinárodnímu obchodu. Nepouští se do vojenských intervencí s nejistým koncem, má nesporné zahraničně-politické úspěchy (Blízký východ). Samozřejmě mám k němu i spoustu výhrad, kdo by neměl. Přeji si ale stabilnější, na svobodě jednotlivce a řádu založené Spojené státy. K tomu má určitě blíže prezident Donald Trump.

Autor je místopředseda poslaneckého klubu ODS