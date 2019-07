Komentář Jany Havligerové: Babišova Mission Impossible | E15.cz

Babiš chce dosáhnout změny v budoucím unijním rozpočtu, za velké téma pro diskuzi označil klima, migraci a v neposlední řadě také zisk významného, pokud možno ekonomického portfolia pro Věru Jourovou, z níž chce mít koaliční vláda opět eurokomisařku. Na kýžené cíle premiér těžko dosáhne. Ukousl si příliš velké sousto.

Ve víceletém evropském rozpočtu se Česku nelíbí pokles částky určené pro kohezní fondy. Tedy suma, kterou by mělo mít k dispozici na dohánění ekonomicky silnějších unijních států. Financí má ubýt proto, že naše země bohatne – a bohatší zkrátka dostávají méně. Základní princip fungování kohezních fondů se kvůli Babišovi asi měnit nebude, šlo by to proti jejich logice.

Pokud jde o klima, šance na úspěch jsou nejspíš také mizivé. Von der Leyenová kvůli svému zvolení vyšla naproti zeleným europoslancům a slíbila, že prosadí velice ambiciózní evropský klimatický zákon. V kostce by v něm mělo být zakotveno, že se Evropa v roce 2050 stane uhlíkově neutrálním světadílem. Pro státy, jako je Česko, jehož hospodářství ještě stále stojí na tradičním průmyslu, je to rána. Jenže s tímhle slibem český premiér těžko pohne. A příliš šancí nemá, ani kdyby se mu podařilo spojit síly celé V4.

Podobně nejspíš dopadne i s bezpečností a migrací. Babiš už dlouho hlásá, že posilování Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž považuje za vyhazování peněz. Von der Leyenová, jak tvrdí, si je vědoma, že debaty o migraci a azylové politice členské země EU rozdělují. Ale přesto hodlá předložit návrh reformy unijních pravidel právě v této oblasti. Posílení Frontexu až na deset tisíc lidí nejpozději do roku 2024 má být její pevnou součástí.

A nakonec – silový rezort pro českou eurokomisařku. Významná ekonomická agenda, která by jakkoli souvisela s eurodotacemi, do českých rukou svěřena prostě nebude vzhledem k Babišovým osobním problémům. A to přestože posláním eurokomisařů není boj za zájmy země, která je delegovala, a už vůbec ne za její politiky. Získat například agendu digitalizace, pod niž jde zahrnout výzkum umělé inteligence a průmysl 4.0, by bylo hodně velkým úspěchem. Blíže realitě ale je, že se Babiš vydal na Mission Impossible.