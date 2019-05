Komentář Jany Havligerové: Děti, nebo banky. To je dilema | E15.cz

Socialisté bouchli do stolu. Vláda musí rozhodnout, jak naloží se zvýšením rodičovského příspěvku. Teď hned. Ministryně Maláčová přichází se třetí verzí návrhu – zvýšení dávky by se mělo týkat všech rodin, které k 1. lednu 2020 čerpají rodičovský příspěvek. Pro šanci na jeho vyčerpání bude rozhodující takzvaný denní vyměřovací základ.

To ale není až tak podstatné. O konkrétních parametrech se beztak povede diskuze. Prozatímní koaliční kompromis nicméně stál na tom, že nejprve je nutné dokončit rozpočtovou rozvahu. Podle ní to předběžně nevypadalo, že by hnutí ANO kývlo na útratu devíti miliard korun, na něž by zvýšení příspěvku podle not ČSSD vyšlo. Přiznat ale před volbami, že nejsou peníze? To by byla sebevražda.

Reakce premiéra Babiše na prohlášení ČSSD proto byla nemastná neslaná. Krotce připomněl, že podle koaliční dohody se má o rodičovském příspěvku jednat až při debatách o rozpočtu na příští rok. Což má logiku. Rozpočtové příjmy budou jasnější někdy během června. A sedí to i politicky. Případné nepříjemné zprávy se lépe sdělují jednak po volbách a jednak těsně před prázdninami – lidem se rozleží v hlavě a původní sliby se jim třeba z hlavy dokonce vykouří. Vypadá to, že nic takového socialisté nechtějí dopustit.

Ale vlastně kdo ví. Předseda Hamáček nově spojil navýšení rodičovského příspěvku se zavedením sektorové daně pro peněžní ústavy. Jak řekl, ANO si musí vybrat – buď děti, nebo banky. Je to dost vysoká hra. Sázet na to, kdo nad jejím výsledkem zapláče, je ošidné. I když je jasné, že rodiny s dětmi nakonec budou vděčné za každou přidanou korunu.

Rodičovský příspěvek je jediná hmatatelná pomoc, kterou stát rodinám s malými dětmi poskytuje. Kritizovat zlepšení takové pomoci je téměř nemožné. Na to, že se musí zlepšit, už kývly i všechny opoziční strany sedící ve sněmovně. Jde tedy jenom o to, kdy vláda předloží konkrétní návrh. Že zvýšení rodičovského příspěvku projde, je jisté. A při rozložení politických sil v dolní komoře má vláda prakticky stoprocentní záruku, že to bude zvýšení podle jejího gusta.

Koaliční hrátky kolem splnění jednoho z bodů vládního programového prohlášení jsou jen hrou o politické body. O to, kdo si konečný, v podstatě zaručený úspěch připíše na konto. Honba za body má i vedlejší efekt. Odsune potřebnou debatu o nedostatku flexibilních pracovních míst, o krátkých úvazcích nebo o rozšíření možností práce z domova. Což by byl účinnější způsob pomoci rodinám s malými dětmi než finanční výpomoc.