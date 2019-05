Řešení dětských dluhů má rizika | E15.cz

Peněžité dluhy dětí do patnácti let by měly automaticky přecházet na rodiče nebo opatrovatele. To je hlavní smysl novely občanského zákoníku, kterou schválila vláda. Návrh, který připravili poslanci z hnutí ANO, ČSSD, opozičních Pirátů a lidovců, nyní zamíří do sněmovny. Kritici ale varují, že zákon je nespravedlivý a je možné jej ze strany dětí zneužít.

„Za nezletilé děti jsou odpovědni jejich rodiče a není spravedlivé kvůli liknavosti rodičů, kteří by měli problémy svých dětí řešit a nedělají to, aby si děti nesly do dospělého života takovouto zátěž,“ uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). „Je to dobrá zpráva pro tři a půl tisíce dětských dlužníků,“ kvitovala rozhodnutí kabinetu ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Opatření, které má podle předkladatelů vyřešit problém tisíců dětí a mladých dospělých v exekuci, se ale nezamlouvá odborníkům z oblasti práva. Děti mají dluhy a exekuce kvůli nezaplaceným pokutám na jízdném, telefonních službách, nezaplacených poplatcích za odpad, ale i za vlastní protiprávní jednání, kdy někomu způsobí škodu.

„S takto obecně koncipovaným automatickým přechodem všech dluhů na rodiče nesouhlasím. Podle mě jde o příliš extenzivní zásah do celé oblasti civilního práva,“ říká advokátka Alena Vlachová z kanceláře Vepřek Caska Vlachová, která se právní pomoci zadluženým dětem aktivně věnuje.

„Nelze zapomínat na to, že věřiteli nejsou jen dopravní podniky nebo lichváři, ale věřitelem může být každý člověk, kterému byla například způsobena škoda, nebo třeba společenství vlastníků jednotek, pokud je nezletilý vlastníkem jednotky. Těch situací může nastat opravdu hodně a jsou velice různorodé," uvedla advokátka. Nejlepším řešením by podle Vlachové bylo, kdyby dluhy přecházely na rodiče pouze v případě prokázání, že opravdu zanedbali péči nebo vyživovací povinnosti vůči svým dětem. Podle Vlachové také nedává smysl hranice patnácti let.

Ani na vládě nepanovala zcela shoda. Proti navrženým opatřením se postavily například ministerstva spravedlnosti a školství, podle kterých může mít návrh v praxi řadu nechtěných vedlejších důsledků. „Návrh může vést k neodpovědnému chování na straně nezletilého,“ uvedl rezort spravedlnosti v připomínkách. Mladiství tak mohou například nakupovat drahé věci či služby na internetu s vědomím, že všechny dluhy za ně ponese zákonný zástupce, pěstoun, jiný opatrovník, nebo dokonce v některých případech stát.

„V mnoha případech nemohou pěstouni nebo jiní opatrovatelé jednat jménem dítěte, jelikož jejich zákonným zástupcem zůstává rodič, a přesto by podle návrhu měly být tyto osoby zatížené dluhem, který by jinak tížil samotné dítě,“ kritizoval návrh ministr školství Robert Plaga (za ANO). Rezort spravedlnosti měl také výhrady k procesním záležitostem. Maláčová k výtkám uvedla, že se bude muset problém ve sněmovně řešit komplexně.