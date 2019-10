Komentář Petra Fischera: Prachy jsou krásná věc | E15.cz

Obvyklé meze mezinárodních třenic byly překročeny až čínskými výhrůžkami ekonomickou a praktickou pomstou, kterou chce Čína na neposlušné Praze vykonat. Slovo neposlušnost je tu na místě. Číňané berou smlouvu jako zavázání se Číně a přijetí jejího státního náboženství. Partner není samostatným subjektem, nýbrž součástí čínského mocensko- -finančního stroje. A kdo se prohřeší, musí být potrestán.

Praha není jedinou obětí arogantní msty velké Číny, která všude na světě mění svůj miliardový trh a peníze za loajalitu vůči své politice. Podobně jako Praha je teď trestána i americká NBA, a to za to, že někteří její trenéři vyjádřili podporu demonstrantům v Hongkongu. Čínská statní televize zrušila přenosy z ligy, další sankce se chystají, protože čínské firmy jsou oficiálními sponzory NBA. Praze Čína žádné peníze nedala, takže nemá tak velký vydírací potenciál, v případě NBA plně využívá své politiky „za peníze politická loajalita“.

Slavný seriál South Park se zase dopustil blasfemie tím, že parodoval čínskou „svobodu“ a vůdce Si Ťin-pchinga. Následné vypnutí streamu a odříznutí od čínského diváka vyřešil „omluvou“ režimu: „Vítáme čínskou cenzuru v našich domovech a srdcích… i nám jde přece především o peníze,“ napsali tvůrci ironicky na Twitter.

Ano, tak jednoduché to je. Všichni by chtěli obchodovat s Čínou, ale má-li se za to platit ztrátou osobní a společenské svobody, nebo dokonce naplňováním oficiální politické linie čínské komunistické strany, pak takový obchod stěží stojí za to. Příklady vydírání jsou varující zejména proto, že jde o nátlak finančně-mocenský, a to ve věcech, které se zdají být relativně marginální. Co by asi Čína dělala, kdyby opravdu o něco šlo?

Jistě, „svoboda je krásná věc, ale prachy si za ně nekoupíš“, abychom parafrázovali slavnou píseň. Její text by se dal ale převrátit i jinak: „Prachy jsou krásná věc, ale svobodu si za ně nekoupíš.“ V obchodu s Čínou určitě ne. Je čas si vybrat, kterou píseň chceme zpívat. Pokud jde o mě, zkusil bych spíše tu druhou verzi.