Plány na propouštění potěšily investory. Akcie Nestlé ožily díky dobrým výhledům na rychlé změny
Společnost Nestlé ve čtvrtek oznámila, že zruší 16 tisíc pracovních míst. Nový generální ředitel Philipp Navratil tak chce urychlit obrat u potravinářského gigantu. V rámci zlepšení provozní efektivity firma uvedla, že zruší 12 tisíc administrativních pozic a další čtyři tisíce pozic zaniknou během příštích dvou let. Akcie Nestlé na zprávu reagovaly růstem o 7,5 procenta.
Pod vedením bývalého CEO Laurenta Freixe, už Nestlé dříve spustila úsporný program v hodnotě 2,5 miliardy švýcarských franků (3,14 miliardy dolarů). Ten byl nyní navýšen na tři miliardy franků do konce roku 2027.
Ve třetím čtvrtletí firma vykázala lepší než očekávaný organický růst tržeb o 4,3 procenta. Dařilo se jí navzdory nejisté spotřebitelské poptávce, americkým clům a růstu cen surovin, zejména kakaa a kávových zrn.
Také ukazatel Real Internal Growth (RIG) se ve třetím čtvrtletí vrátil do kladných hodnot – vzrostl o 1,5 procenta –, když se výrobci značek Nespresso a KitKat vyplatily investice do růstu a pomohlo i příznivější srovnávací období.
Investoři si hlídají růst firmy
Slabý výkon RIG ve druhém čtvrtletí přitom dříve vedl k výraznému poklesu akcií Nestlé. Analytici HSBC před zveřejněním výsledků odhadovali, že se RIG vrátí do plusu díky jednodušším srovnáním, větším přínosům interních opatření a nižší citlivosti zákazníků na zvýšení cen.
Obchod v Číně však nadále zaostává – region snížil organický růst o 80 bazických bodů a růst RIG o 40 bodů. Nestlé uvedla, že již má nové vedení pro tento trh, a „realizuje plán transformace byznysu“.
Podle Jona Coxe, šéfa evropského spotřebitelského výzkumu v Kepler Chevreux, pomohla strategická orientace firmy na silné segmenty a obrat slabších divizí, což vedlo k lepším než očekávaným tržbám. „Celkově to působí velmi pozitivně a provozně to vypadá, že firma se odrazila ode dna. Letní manažerské otřesy se přitom začínají vytrácet z vnímání investorů,“ uvedl Cox pro web CNBC a dodal, že očekává pozitivní reakci akcií.
Turbulentní rok
Potravinářský gigant z Vevey čelil tlaku investorů, protože výkonnost firmy, provozní i akciová, zaostávala za konkurencí. Akcie ztratily více než 40 procent od prosince 2021, kdy byly na svém historickém vrcholu, a za posledních 12 měsíců klesly o devět procent.
Rok 2025 byl pro Nestlé turbulentní. Generální ředitel Laurent Freixe byl 1. září odvolán kvůli dosud nezveřejněnému osobnímu vztahu s někým z firmy. Jeho nástupce Philipp Navratil, dříve šéf divize Nespresso, slíbil, že „naplno přijme strategické směřování společnosti a plán na zvýšení výkonnosti Nestlé“ a že „urychlí realizaci i tvorbu hodnoty“.
Jen o dva týdny později firma oznámila i zrychlený odchod předsedy představenstva Paula Bulckeho, a to po tlaku institucionálních akcionářů kvůli jeho postupu při řešení Freixovy aféry.
Bulcke, rovněž bývalý CEO Nestlé, odešel dříve, než bylo plánováno, a předal funkci místopředsedovi a nastupujícímu předsedovi Pablu Islovi, bývalému šéfovi Inditexu. Isla měl původně převzít vedení až po valné hromadě v dubnu 2026.
Bude „nové koště“ dobře mést?
Podle analytiků bude nové vedení muset znovu získat důvěru investorů. „Mnoho dlouhodobých akcionářů bude chtít slyšet více od člověka, který je pro trh zatím poměrně neznámý,“ uvedli analytici Deutsche Bank v zářijové zprávě.
Zatímco krátkodobě se pozornost soustředí na obnovení růstu objemu prodeje a zlepšení výsledků v Číně, dlouhodobí investoři čekají také na zprávy o částečném prodeji problémové divize balených vod, o budoucnosti doplňků stravy a o plánech s pětinovým podílem ve společnosti L’Oréal.
„Musíme dělat více a jednat rychleji, abychom růst ještě zrychlili,“ uvedl Navratil ve čtvrtek při prezentaci výsledků. „Při dalším postupu bude Nestlé přísně posuzovat alokaci zdrojů a upřednostní příležitosti a byznysy s nejvyšším potenciálním výnosem.“