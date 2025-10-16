Výroba české munice na Ukrajině začala. Strnad dodá licenci a část komponent
Ukrajina rozjela plánovanou výrobu velkorážové munice na základě licence od zbrojní skupiny Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada. Česká společnost svému ukrajinskému partnerovi dodala know-how a bude mu dodávat část klíčových komponentů. Od plánu na společný podnik se nakonec upustilo. Informaci v rozhovoru pro e15 potvrdil provozní ředitel CSG David Chour.
Partnerem projektu je pro CSG zbrojovka Ukrajinska bronetechnika, která bude granáty do tanků a děl vyrábět ve svém závodu. Bude mít na základě licence a získaného know-how výrobu plně pod kontrolou. Na rozdíl od informací, které v této souvislosti zazněly dříve, tak nevznikne společný podnik.
Důvodem této změny byla podle CSG snaha urychlit lokalizaci výroby na Ukrajině. „Při zkoumání právního rámce pro vznik společného podniku jsme narazili na poměrně složitou regulaci dle ukrajinského práva a problém jeho kompatibility s právem českým,“ vysvětlil mluvčí společnosti CSG Andrej Čírtek, podle něhož se transfer licence ukrajinskému partnerovi ukázal jako výrazně jednodušší a efektivnější řešení.
CSG do výroby nebude zasahovat
„Vše je v gesci našeho partnera, kterému skupina CSG převedla licenci a poskytla know-how k výrobě, protože již potřebnou technologii měl a mohl poměrně rychle zahájit produkci. CSG nerozhoduje o cenové politice či výběru zákazníků,“ doplnil Čírtek s tím, že z projektu má skupina prospěch prostřednictvím licenčních poplatků a dodávek kritických komponentů, jako jsou prachové náplně a zapalovače granátů. Ukrajina tak podle něj bude na svém území vyrábět munici ráže 105 mm, 120 mm a 155 mm podle výrobní dokumentace české CSG.
Podle dřívější tiskové zprávy CSG má, podle ředitele společnosti Ukrainian Armor Vladyslava Belbase, spolupráce přinést až stovku tisíc kusů munice 155 mm a 50 tisíc kusů ráže 105 mm hned první rok, tedy ještě letos. Od příštího roku se má výrobní kapacita zdvojnásobit. V prvotní fázi bude na Ukrajině lokalizovaná jen polovina této produkce. Postupně by ukrajinský závod měl vyrobit 80 procent všech nábojů, se kterými tato spolupráce počítá.
„Celková roční kapacita stále platí, ale množství objednané munice závisí na finančních možnostech Ukrajiny. Vzhledem k omezenosti jejích zdrojů zůstává klíčová Česká muniční iniciativa, v níž nákupy velkorážové munice financují zahraniční dárci,“ doplnil k tomu Čírtek.
I když by samotný objem výroby byl nižší než výrobní kapacita, pro obě strany je rozjetí produkce významným milníkem. Jak dříve uvedl Belbas, převedení know-how na Ukrajinu je pro válčící zemi a její obranný průmysl převratná změna. S tím souhlasí i šéf Asociace obranného průmyslu Jiří Hynek, podle něhož je každý vyrobený kus munice pro Ukrajinu naprosto zásadní, a pokud jde o lokální výrobu v rukou domácí firmy, přináší ukrajinské armádě i potřebnou flexibilitu.
Přes dva miliony nábojů na Ukrajinu
„Pro Ukrajinu je 150 tisíc kusů velkorážných granátů téměř měsíční spotřeba na frontě. Kromě toho pro ni projekt představuje další diverzifikaci zdrojů a s ním spojené zvýšení nezávislosti,“ říká Hynek. Nezanedbatelné je množství produkce i z pohledu CSG, která v rámci muniční iniciativy loni Ukrajině dodala 1,2 milionu a letos podle Choura zatím 0,9 milionu kusů nábojů vlastní i cizí výroby.
Upřednostnění licenční výroby na úkor společného podniku s sebou podle Hynka nese několik specifik. CSG nemusí řešit vybudování závodu, pracovníky ani samotnou produkci, u ní jen kontroluje správné technologické postupy. „Na druhou stranu to zákonitě znamená nižší marži,“ dodává Hynek s tím, že i prodeje licencí jsou pro české firmy výhodné a řada z nich o takový obchod zatím neúspěšně usiluje. „Jde také o budování vztahů do budoucna. Ukrajinci si takové spolupráce velmi cení a budou si ji jistě pamatovat. Pro CSG to může znamenat posílení tohoto velmi atraktivního trhu i v poválečném období,“ uzavírá.