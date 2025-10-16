Obchodní válka mezi Washingtonem a Pekingem opět hoří, Čína je ale tentokrát odolnější
Den poté, co Čína oznámila, že zavede rozsáhlé kontroly na vývoz vzácných surovin a minerálů, prezident Trump reagoval tím, že od 1. listopadu zavede dodatečná stoprocentní cla na všechny čínské výrobky a zpřísní kontroly vývozu amerického softwaru. I když krok posléze odvolal, souběžně s tím se rozhořela válka na moři, kde se USA snaží omezit čínský vliv v lodním průmyslu.
Snaha o zavedení vlastních pravidel na vývoz vzácných surovin ze strany Číny ovšem není žádnou novinkou. Přišla s ní již na začátku obchodních válek, kdy se stala terčem omezení dovozu polovodičů ze Spojených států. Zároveň potřeba USA dovážet vzácné zeminy z Číny byla tím, co nakonec sehrálo klíčovou roli při zmírnění Trumpových 145procentních celních sazeb na začátku letošního roku.
Jak moc je tedy reálné, že Trump opět otočí a ona stoprocentní cla na Čínu nakonec zavede? Podle našeho názoru v Komerční bance je šance takového kroku menší než 30 procent. I kdyby zavedena byla, je totiž otázkou, jak účinná by ve skutečnosti byla.
Závislost Číny na USA totiž výrazně poklesla. Čínský vývoz do USA od letošního dubna propadl o celou třetinu, zároveň ale jeho celkový objem zůstal stabilní. Vůči dopadům amerických cel je tedy čínská ekonomika zatím až překvapivě odolná. V prvním čtvrtletí dosáhl meziroční růst jejího HDP 5,4 procenta, ve druhém pak 5,2 procenta.
Větší vliv celních opatření s kolegy z KB očekáváme až v příštím roce. To zároveň znamená, že k dosažení pětiprocentního růstového cíle bude zapotřebí další fiskální impuls. Pro letošek vláda představila balíček v hodnotě 1,4 procenta HDP. Jeho vliv však začal ve druhém pololetí slábnout. Další opatření budou pravděpodobně oznámena až v prvním čtvrtletí příštího roku, přičemž jejich rozsah bude záviset i na dalším vývoji obchodních válek.